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SUBWAY一款麵包遭爆含「違禁成分」 業者發聲：已下架回收

中央社／ 台北17日電
SUBWAY。圖／取自Subway Taiwan﻿粉專
SUBWAY。圖／取自Subway Taiwan﻿粉專

自稱SUBWAY前員工在網紅直播爆料，巴馬乾酪麵包因粉料含台灣違禁成分而下架，而先前曾下架千島醬則因含問題油暫停供應。業者今發聲明，已停用該粉料，並依程序下架及回收。

一名自稱曾在SUBWAY工作的員工到網紅「放火」直播指稱，先前SUBWAY的巴馬乾酪麵包突然下架，是因為灑粉有台灣不能用的「違禁品」，內部通知不能販售，另提到前陣子千島醬暫停供應，是因含有問題油，相關影片在社群平台引發討論。

SUBWAY今天在臉書發布聲明表示，原巴馬乾酪麵包所使用的麵包及巴馬乾酪粉料，均向海外供應商採購進口，該粉料經主管機關查驗後，其中一項成分被認定不符合台灣食品原料相關規範，在接獲相關單位通知後，即停止使用該粉料，並依程序進行相關產品下架及回收。

SUBWAY指出，由於不同市場對食品原料的法規及准用規範有所不同，尊重並遵循台灣主管機關查驗結果及相關規範。

千島醬部分，SUBWAY說明，是受到今年7月國內問題油品供應鏈事件影響，當時上游供應鏈部分大豆沙拉油檢出苯駢芘不符合相關規定，主管機關因此要求受影響產品進行下架及回收。

SUBWAY指出，在接獲相關資訊後，即停止使用受影響千島醬產品，並進行下架、回收及銷毀，後續經重新檢驗並確認重新供應千島醬產品符合相關食品安全規範後，才恢復千島醬產品供應及上架。

SUBWAY指出，此事件涉及國內食品供應鏈多家業者及產品，SUBWAY為受到影響的下游業者之一，始終將消費者健康與食品安全置於首位，將持續依循相關法規，強化食材審核與供應鏈管理，並持續精進食品安全管理流程，守護消費者的健康與信任。

Subway 下架 麵包 網紅

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