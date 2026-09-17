每46名就有1名台積寶寶！醫指「校正後生育率全台2倍」 揭關鍵密碼

台積電員工真的比全台「會生5倍」？資料顯示，全台每46名新生兒就有1名是「台積寶寶」，董事長魏哲家也曾透露員工生育率約為全台5倍。不過精神科醫師沈政男認為，若校正年齡和性別結構，差距可能縮至約2倍，而員工更敢生的關鍵，可能就是相對較高的薪資。

經濟日報報導，根據台積電永續報告資料，2025年台灣廠區及采鈺公司員工共迎來2331名新生兒，占全台新生兒2.2%，等於每約46名新生兒，就有1名來自「台積家庭」。在全台出生人口大幅減少之際，「台積寶寶」的降幅相對有限，2025年從前一年的2450人降至2331人，年減約4.9%；同期全台出生人口則由13萬4856人降至10萬7812人，減幅超過2成，下降幅度明顯低於全台。

台積電將這項現象和家庭友善制度連結，除了女性員工第一胎可享12周產假、第二胎16周、第三胎以上20周，另提供陪產檢及陪產親職假、人工生殖假、幼兒照顧假和居家辦公日等制度；目前也在新竹、台中及台南設有4所幼兒園，可容納528名幼童。2025年新增家庭照顧措施共有8883人申請，占台灣廠區員工11.2%。台積電董事長魏哲家日前也曾表示，台積電員工生育率是全台的5倍。

不過該調查報告公布後，時常針砭時事的精神科醫師沈政男認為，這個「5倍」不能直接這樣看，若進一步校正員工年齡和性別結構，差距可能縮小至約2倍。他進一步分析，台積電員工逾8成集中在18歲至50歲，其中18歲至30歲就占3成以上，與台灣整體人口的年齡結構明顯不同；另一方面，台積電女性員工僅占約3成，男性占多數，也會影響直接比較所得出的結果。

沈政男解釋，年輕族群本來就是生育主力，加上男性員工也可能有孩子，因此不能直接拿台積電全體員工和台灣整體人口相比。若將年齡及性別因素納入考量，他粗估台積電員工生育率約為全台2倍左右。即便「修正」後，台積電員工仍明顯比較願意生，關鍵究竟是什麼？沈政男認為，台積電提供生育福利當然有所幫助，但另一項更不能忽視的因素就是「薪資」。

他指出，台積電官方揭露的薪資中位數約300萬元、平均約400萬元，明顯高出台灣一般受僱員工許多，直言「這樣的薪資是台灣的多少？4倍多！這才是台積電員工比較願意生的原因」。

沈政男認為，當房價、育兒及教育成本不斷增加，收入高低自然會影響一個家庭敢不敢生小孩。他並援引國外研究指出，所得與生育率可能呈現「U型曲線」，也就是收入從較低水準提升至小康階段時，生育率未必跟著增加；但當收入再提高、家庭更有能力負擔養育成本後，生育意願可能重新上升。

他因此認為，「台積寶寶」較多正好凸顯經濟條件與生育之間的關係，並主張若要真正改善少子化，「把薪資加倍、房價砍半」，效果可能比單純增加育兒福利更加直接。

對於目前政府提供的育兒補助，沈政男也認為力道仍不足，甚至直言「要促進生育，每個月每位小孩發5千是不夠的，應該發5萬」，強調在他看來，台灣少子化問題本質上仍與薪資、房價及家庭負擔等經濟因素密不可分。