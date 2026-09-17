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防治肌少症運動錯誤更糟糕 媽祖醫院智能運動中心教你正確護肌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委劉建國體驗智慧腳踏車，歡迎大家多多善用智能運動中心的先進設備。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國體驗智慧腳踏車，歡迎大家多多善用智能運動中心的先進設備。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）為推動45歲開始為肌力存本，打造雲林沿海第一座智能健康服務中心今天揭牌啟用，提供完善的智慧運動器材並由專人指導訓練，讓民眾正確運動達到護肌目標，北港宗聖扶輪社也捐贈兩部Inbody，讓民眾隨時監測體脂和肌力，守護肌力與健康。

這座由媽祖醫院附設的智能健康服務中心以「健康評估、智慧運動、專業指導、持續追蹤」為服務核心，導入多元運動及智慧訓練設備。今天開幕式由媽祖醫院長吳錫金、立委劉建國、副縣長陳璧君、副議長蔡咏鍀、議員蔡孟真、蔡岳儒、北港鎮長蕭美文、北港鎮長參選人的醫護人員吳雅雯、北港宗聖扶輪社社長 陳凱琳共同主持。

該中心配置最先進附有電腦控制的跑步機、斜背式腳踏車、速腰部扭腰訓練機、等速手臂上下推訓練機、腿部前踢勾腳訓練機等智慧等速訓練設備，可透過電腦儀控，調整符合個人心肺耐力及有氧運動；且特別針對核心、上肢及下肢肌力與功能進行訓練，現場更有專人協助指導，讓不曾到過健身房的民眾也可輕鬆獲得屬於自己的正確運動。

北港宗聖扶輪社也贈送兩部InBody身體組成分析儀，作為社區肌少症篩檢與健康管理的利器，透過機器分析可掌握自己的肌肉量、脂肪量及身體組成狀況，同時也有肌力與身體功能評估，協助中高齡的人及早發現肌肉量不足、肌力下降或身體功能退化的風險。

劉建國說，超高齡社會來臨，健康照護不能停留在疾病的治療，更需要提早預防「早發現、早介入、預防失能」，配合衛福部推動「健康台灣」，讓長輩健康養老，該中心創設將帶給更多人正確運動，降低老年肌少症。

陳璧君也說，縣府持續推動預防醫學、健康促進及在地社區整合照護，尤其北港智能健康服務中心導入世界衛生組織（WHO）倡議的ICOPE整合性長者照護評估概念，從認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及心理健康等面向，掌握長者整體功能狀況，十分完善，歡迎民眾善用。

院長吳錫金感謝北港宗聖扶輪社捐贈InBody設備，讓更多偏鄉社區中高齡民眾就近接受健康評估，了解自己肌肉與身體功能狀況，進一步透過運動與健康促進服務改善健康。

該中心採會員制，可免費體驗一個月，更提供健康課程每月只酌收300元，歡迎45歲民眾開始建立規律運動習慣，為肌力存本，為健康提早布局。

立委劉建國（右一）和副縣長陳璧君（前排右二）戴上智慧體測手套，和長輩一起跳有氧舞蹈，測試個人肌力與智力反應。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國（右一）和副縣長陳璧君（前排右二）戴上智慧體測手套，和長輩一起跳有氧舞蹈，測試個人肌力與智力反應。記者蔡維斌／攝影

立委劉建國（右一）和副縣長陳璧君（前排右二）戴上智慧體測手套，和長輩一起跳有氧舞蹈，測試個人肌力與智力反應。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國（右一）和副縣長陳璧君（前排右二）戴上智慧體測手套，和長輩一起跳有氧舞蹈，測試個人肌力與智力反應。記者蔡維斌／攝影

副縣長陳璧君體驗智慧跑步機，歡迎大家多多善用智能運動中心的先進設備。記者蔡維斌／攝影
副縣長陳璧君體驗智慧跑步機，歡迎大家多多善用智能運動中心的先進設備。記者蔡維斌／攝影

除各項先進智慧運動器材，健康中心提供血糖檢測及InBody身體組成分析儀服務，讓自己掌握自己健康，選擇更合適的運動。記者蔡維斌／攝影
除各項先進智慧運動器材，健康中心提供血糖檢測及InBody身體組成分析儀服務，讓自己掌握自己健康，選擇更合適的運動。記者蔡維斌／攝影

雲林沿海第一座醫院附設的智能健康中心今天啟用，民眾可在專人指導下，選擇正確的運動，為肌力固本。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海第一座醫院附設的智能健康中心今天啟用，民眾可在專人指導下，選擇正確的運動，為肌力固本。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮董事長兼副議長蔡咏鍀透過智慧電腦系統訓練重力核心，歡迎大家多多善用智能運動中心的先進設備。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長兼副議長蔡咏鍀透過智慧電腦系統訓練重力核心，歡迎大家多多善用智能運動中心的先進設備。記者蔡維斌／攝影

肌少症 媽祖 運動 雲林

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