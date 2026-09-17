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左流右新10月開打！網熱議「副作用、癌症」 黃立民：mRNA不改變DNA

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
10月1日左流右新公費疫苗即將開打，不過網路上大家對於新冠疫苗仍有迷思，不僅擔心疫苗副作用與後遺症，更有民眾認為打完疫苗會罹癌。記者翁唯真／攝影
10月1日左流右新公費疫苗即將開打，不過網路上大家對於新冠疫苗仍有迷思，不僅擔心疫苗副作用與後遺症，更有民眾認為打完疫苗會罹癌。記者翁唯真／攝影

10月1日「左流右新」公費疫苗即將開打，大家對新冠疫苗仍有迷思，不僅擔心疫苗副作用與後遺症，更有民眾認為打完疫苗會罹癌。專家表示，mRNA利用細胞質中的核糖體製造蛋白質、誘發免疫反應，不會整合進細胞核改變人體DNA，也沒有證據顯示會導致癌症

網路溫度計公布「新冠病毒相關網路熱議話題TOP 5」調查結果發現，「疫苗副作用與後遺症」以1萬3647筆聲量高居第一；其次依序為「疫苗保護效果」、「疫苗與癌症關聯性」、「疫情現況」，以及「國外疫苗接種建議調整」。

疾管署發言人林明誠表示，有香港朋友來信，說看到他推廣打疫苗是「禍國殃民」，並舉例打疫苗後身邊很多朋友得了血癌，且疫苗應該要十年磨一劍，卻在疫情期間快速研發製造。

林明誠解釋，mRNA疫苗不是橫空出世的疫苗，20多年前就一直在研究，根據發表於學術期刊上的研究，疫情之後許多人罹癌症是因為「延遲診斷」。疫苗對於感染新冠，有助降低重症跟死亡率。

台大醫院特聘教授黃立民表示，接種新冠疫苗並不會增加心律不整、自體免疫疾病風險，且大型臨床試驗也顯示，不會出現心肌炎、心包膜炎案例，風險遠低於感染新冠病毒。法國一項研究追蹤2800萬人長達4年的研究，接種mRNA新冠疫苗可降低25％全因性死亡風險、15％癌症死亡風險、24％心血管循環死亡風險。

網路流傳「疫苗造成癌症」的說法，黃立民說明，mRNA僅會利用細胞質中的核糖體製造蛋白質、誘發免疫反應，不會整合進細胞核改變人體DNA，也沒有證據顯示會導致癌症。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，預防感染是慢性疾病控制的重要關鍵，許多慢性病患平時規律服藥、血糖或腎功能控制穩定，便認為身體狀況「夠穩」；然而一染上新冠病毒，可能打破原本穩定控制的健康狀態，甚至成為壓垮健康的最後一根稻草。

陳宏麟表示，研究顯示，糖尿病患者感染新冠後，不僅可能使血糖控制惡化，死亡風險更增加2.52倍；而曾因新冠住院的慢性腎臟病患在兩年內，進展至第四、五期腎臟病的風險則增加76%。接種新冠疫苗除了有助於血糖控制、降低肺部併發重症，也能降低約4成複合心血管、腦血管事件。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，目前全球多國均推動新冠疫苗及流感疫苗共同接種，台灣新冠疫苗接種率僅約21%，與韓國、英國、美國相比，仍有提升空間。10月1日起將實施「左流右新，護肺顧心」公費疫苗接種，今年除針對長照安養機構65歲以上長者提供加強型流感疫苗，也將提供新世代新冠疫苗。

張峰義表示，「健康幣」政策也將隨疫苗開打同步上路，透過健康獎勵鼓勵民眾將防疫化為實際行動。同時完成流感及新冠疫苗接種即可累積1350健康幣，一次便可達到健康幣兌換門檻。

癌症 副作用 DNA 疫苗

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