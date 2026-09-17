17:45東部海域規模4.3地震 長濱最大震度2級

2026年9月17日下午5時45分19秒，台灣東部海域發生一場規模4.3的地震，震源深度約15.9公里，屬於淺層地震。本次地震的震央位置位於花蓮縣政府南南東方約65.1公里處。由於震央靠近台灣東部近海，地震震度在鄰近地區有所感受。

最大震度2級地區:台東縣

此次地震在台東縣長濱測得最大震度2級，表示大多數人可感覺到搖晃，電燈與懸掛物有輕微擺動，靜止中的汽車會輕微搖晃。由於震度未達3級，並無需特別防災措施。

最大震度1級地區:花蓮縣

花蓮縣部分地區震度為1級，屬微震範圍，僅在靜止狀態下較敏感人士方能感受到細微搖晃。

本次地震規模屬於中小型，震度小於3級，沒有造成建築物損害或嚴重影響。民眾如感受搖晃，請保持冷靜，執行基本防震守則。室內應避免靠近窗戶，迅速尋找安全掩護處；室外則應遠離大型招牌、電線杆等潛在危險物。開車者應減速停靠，避免緊急煞車以確保安全。

地震發生後，請民眾檢查家中管線設備狀況，注重餘震可能帶來的影響。建議持續關注官方資訊，做好災害防範準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）