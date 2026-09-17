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健保第一線藥物治不好4成DLBCL淋巴癌患者 病團盼新型藥物納給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會總監馬吟津指出，盼健保將這類型藥物納入第一線藥品給付，讓晚期病人也有機會以痊癒為目標治療。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會總監馬吟津指出，盼健保將這類型藥物納入第一線藥品給付，讓晚期病人也有機會以痊癒為目標治療。記者林琮恩／攝影

瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）為成人常見的淋巴癌類型，約占5成，每年新增1500位病人，25年來卻無新藥進展。近期化療結合單株抗體的「ADC（抗體複合體）藥物」問世，有助提升晚期病人存活機率，卻未納入健保第一線給付。台灣癌症基金會總監馬吟津指出，盼健保將納入給付，讓晚期病人也有機會以痊癒為目標治療。

馬吟津指出，DLBCL在淋巴癌病人中占最大宗，且病程發展快速、侵襲度高，政府雖陸續將藥物納入健保，改善晚期DLBCL病人後線治療，但病人確診時初次治療的第一線藥物給付卻仍貧瘠，近期有新治療選項「ADC藥物」問世，但還沒納入第一線藥品給付，盼能盡快給付，讓病人確診後可即時用藥，醫師認定有用藥需求時，「不必再問病人付不付得起。」

中華民國血液病學會秘書長黃泰中表示，DLBCL病人約4成無法以現行第一線治療治癒，需接受第二、第三線治療等嚴酷挑戰，這類癌症即使腫瘤為局部侵犯、期別僅第一或二期，因具有侵襲性性質，仍可能轉移至身上不同部位，且一旦復發後相當難處理，病人存活機率大幅降低，若要降低復發率，最佳做法是提升第一線治療選項，將ADC藥物納入健保給付讓病人使用。

中華民國血液及骨髓移植學會理事滕傑林指出，DLBCL雖屬進展較快的淋巴癌類型，但隨著治療持續進步，已有機會達到長期緩解甚至治癒，以臨床治療經驗來看，第一線傳統治療約可治癒7成患者，若合併ADC藥物治療，治癒比率可望提升至約8成，增加約10個百分點；以台灣每年約1000至1500名DLBCL患者估算，這代表每年可能多100至150名患者有機會獲得治癒。

然而，DLBCL治療後仍存在復發風險，即使初次治療獲得良好反應，仍約有2至3成患者可能面臨疾病復發。滕傑林傳統治療患者，若不幸復發，約僅2成患者有機會再次獲得治癒，使用ADC藥物患者，治癒比率提升至約4成，但仍有約6成患者難以達到治癒，這也凸顯第一線治療不只是控制當下疾病，更是把握治療契機、爭取長期緩解與降低後續復發影響的重要關鍵。

中華民國血液病學會秘書長黃泰中表示，DLBCL病人約4成無法以現行第一線治療治癒，需接受第二、第三線治療等嚴酷挑戰。記者林琮恩／攝影
中華民國血液病學會秘書長黃泰中表示，DLBCL病人約4成無法以現行第一線治療治癒，需接受第二、第三線治療等嚴酷挑戰。記者林琮恩／攝影

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