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跨縣市支援展現動員力 環境部表揚環保績優縣市、串聯在地治理經驗

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部17日舉辦「114 年度環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」。圖／環境部提供
環境部17日舉辦「114 年度環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」。圖／環境部提供

為肯定地方政府一年來投入環境保護工作的努力與成果，環境部17日舉辦「114 年度環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，由環境部長彭啓明親自表揚績優縣市，向長期投入環境治理的地方環保單位及第一線同仁表達肯定與感謝。

彭啓明表示，環境治理的成果來自中央與地方長期攜手合作，更來自第一線日復一日的投入。面對極端氣候、淨零轉型及日益多元的環境課題，今年透過「榮耀永續 共築典範」傳達的不只是對績優縣市的肯定，更希望讓各地累積的治理經驗彼此交流、持續擴散，共同成為推動台灣環境進步的力量。

環境部表示，過去一年台灣面對極端天氣與風災帶來的考驗，從災後道路清理、廢棄物清運、環境復原，到跨縣市人力與機具相互支援，都展現全國環保體系在關鍵時刻迅速動員、彼此協力的韌性。地方政府是環境政策落實的第一線，無論空氣品質改善、水環境維護、垃圾妥善處理、資源循環利用，或面對極端氣候時的應變與環境復原，都與民眾日常生活息息相關，也是環境治理成果最直接的展現。

台灣各縣市在人口結構、產業型態、地理條件及面臨的環境課題各有不同，因此環境治理並非只有單一標準答案。辦理環境保護績效考核，除了檢視地方環境政策執行成果，更重要的是鼓勵地方政府因地制宜，結合在地特色、科技工具及跨域合作，發展適合地方需求的治理模式，並透過交流分享，讓具成效的政策作法及第一線執行經驗有機會相互學習、持續擴散。

為進一步提升地方推動環境工作的動能，未來將持續精進環境保護績效考核及獎勵制度，並規劃透過獎勵金機制，提供績優地方環保機關更具實質性的鼓勵，期望將年度考核的肯定，進一步轉化為支持地方持續精進環境治理的正向力量。

今年頒獎典禮以「榮耀永續 共築典範」為核心精神，並以「縣市」為主體，整合呈現各地方政府一年來在不同環境領域的治理成果，讓地方團隊的整體努力更完整地被看見。今年更首度使用取得環保標章認證之獎盃，注入綠色設計與資源循環，讓榮耀更添環保性。環境部也將持續強化績優成果的推廣與社會溝通，透過多元方式呈現地方環境治理的具體成果，讓民眾更容易理解環境政策如何落實在城市與生活之中，也讓第一線環保人員長期累積的努力獲得更多肯定。

環境部最後表示，未來將持續與地方政府並肩合作，透過經驗交流、科技創新及制度精進，讓中央政策真正轉化為地方可以執行、民眾能夠感受到的環境改善。中央與地方將持續攜手，把每一次環境挑戰轉化為台灣持續進步的力量，共同朝向「淨零台灣、韌性家園」目標前進，為下一個世代留下更安全、宜居且永續的生活環境。

環境部 彭啓明

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