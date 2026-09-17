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桃園以北20日水氣增有雨 颱風杜鵑恐大迴轉影響日本關東

中央社／ 台北17日電
基隆北海岸、大台北山區易有零星雨；僅20日水氣增，桃園以北地區易有局部短暫雨。聯合報系資料照
基隆北海岸、大台北山區易有零星雨；僅20日水氣增，桃園以北地區易有局部短暫雨。聯合報系資料照

氣象署今天表示，未來一周天氣變化不大，基隆北海岸、大台北山區易有零星雨；僅20日水氣增，桃園以北地區易有局部短暫雨。颱風杜鵑預估20日大迴轉，雖未登陸日本，但會影響關東天氣。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天、19日仍是偏東北風，水氣較今天更少，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島為零星短暫陣雨，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

鄭傑仁指出，20日轉偏北至東北風，且水氣增多，桃園以北及宜蘭降雨機會增加，易有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。

鄭傑仁提到，21至24日仍是偏北至東北風，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部、花東山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，鄭傑仁表示，未來一周氣溫變化不大，北部高溫約攝氏29至31度，中南部32至34度，南部局部地區可能會出現36度以上高溫，僅20日部分地區因降雨高溫會略低1、2度；低溫部分，北部約21至24度，早晚偏涼，中南部24至27度。

鄭傑仁提醒，20日起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島、馬祖易有長浪發生。

鄭傑仁說，颱風杜鵑今天下午2時中心位置約在鵝鑾鼻東方3010公里處的海面上，但強度發展緩慢，預測移動過程中大致上會是輕颱上限或中颱下限；預測20日會在日本南方海面開始轉向東北方移動，登陸日本的機會不高，但20、21日仍會對關東地區的天氣造成影響。

杜鵑 颱風 日本

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