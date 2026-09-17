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打mRNA疫苗會罹癌？ 專家：沒有證據顯示會致癌

中央社／ 台北17日電
打針示意圖。圖／AI生成
打針示意圖。圖／AI生成

COVID-19已成日常流行疫病之一，但至今網路仍流傳「打mRNA的COVID-19疫苗會罹癌」謠言。專家今天闢謠指出，mRNA不會進入細胞核、更不會改變人體DNA，且沒有證據顯示會致癌。

公費流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將在10月開打，台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會等學會今天舉辦衛教記者會，破解常見接種mRNA的COVID-19疫苗迷思。

會中網路溫度計公布「COVID-19相關網路熱議話題TOP 5」調查結果發現，「疫苗副作用與後遺症」以1萬3647筆聲量高居第一；其次依序為「疫苗保護效果」、「疫苗與癌症關聯性」、「疫情現況」，以及「國外疫苗接種建議調整」。

許多民眾對COVID-19疫苗的印象仍停留在疫情期間，台大醫院特聘教授黃立民表示，隨著技術持續進步，COVID-19疫苗接種後不良事件通報數持續下降，每10萬件通報率和流感疫苗差不多；新一代疫苗的局部不良反應減少，且大型臨床試驗沒有再出現心肌炎、心包膜炎案例。

網路流傳「接種mRNA的COVID-19疫苗會罹癌」謠言，黃立民澄清，mRNA僅會利用細胞質中的核糖體製造蛋白質、誘發免疫反應，不會整合進細胞核改變人體DNA，也沒有證據顯示會導致癌症。一項法國研究追蹤2800萬人長達4年，接種mRNA疫苗可降低25%全因性死亡風險、15%癌症死亡風險、24%心血管循環死亡風險。

衛生福利部疾病管制署副署長林明誠分享，自己最近收到一封香港男子的來信，稱自己的親友很多人打了COVID-19疫苗後罹患癌症，因而指責他在媒體上不斷宣導接種COVID-19疫苗是「禍國殃民」，可能遭受天譴。

林明誠強調，mRNA疫苗不是橫空出世，是具有科學實證，且疫情期間很多延遲診斷問題，不能怪罪是打疫苗造成。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟也說，許多慢性病患平時規律服藥、血糖或腎功能控制穩定，什麼都做了就是沒打疫苗，等於是「漏勾」，COVID-19肺炎不是只有肺部出問題，而是全身系統性的發炎，心臟、腎臟、腦部、肌肉、血管都會出問題。

台灣感染症學會理事長張峰義呼籲「左流右新顧肺顧心」，全球各國大多執行流感和COVID-19共同接種政策，但台灣長者COVID-19接種率截至8月僅21.2%，對照加拿大50%、英國60%、美國31%、韓國43%，台灣還有待提升。

罹癌 流感疫苗 副作用

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