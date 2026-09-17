全球熱愛生命獎章5得主 她手指紋「HOPE」藏救援生命故事

周大觀文教基金會今年「全球熱愛生命獎章」其中5位得主今天到國立基隆女中舉辦生命獎章受獎儀式及慈善音樂會，副市長邱佩琳頒發獎章給丹麥籍的慈善希望天使安雅．洛文（Anja Loven），安雅．洛文分享她從一個平凡女子，到致力救助非洲兒童的慈善工作者的故事。她在手指紋了「HOPE」是她她救助的第一個孩子名字，見證她不平凡的生命故事。

周大觀文教基金會總執行長趙翠慧表示，今年從全球各界推薦的3683位熱愛生命獎章候選人中，選出2026年全球熱愛生命獎章得主共23位，今天有5位得主到基隆分享生命故事，包括丹麥慈善希望天使安雅．洛文（Anja Loven）、阿曼身障帕運推手安妮莎．胡提（Anisa Al-Hooti）、印尼首善南達．維迪亞（Nanda Widya）、印尼峇里島肌萎畫家溫達．卡魯納迪塔（Winda Karunadhita），以及印度街頭勇士阿敏．謝赫（Amin Sheikh）。

安雅．洛文分享她如何從一個平凡的女子，一步一步地致力救助非洲兒童的慈善工作者，「母親的價值觀與信念給了季最大的力量」，她表示，她手指上特別紋下了「HOPE」英文字，這是她救助的第一個孩子的名字，代表著生命的希望。

邱佩琳說，聽到安雅．洛文的事蹟後深受感動，一個小小的願心，只要種下善的種子，就可能發展成基金會，進而幫助世界各地需要協助的兒童。市府努力打造「有愛的城市」，市長謝國樑也相當重視特教學生及身心障礙者照顧，但僅靠政府力量仍有限，更需要民間企業、公益團體及每一個人的共同投入。

基隆女中校長林三維說，透過與全球獲獎人的交流，讓孩子面對逆境時學會面對挑戰的堅毅精神，對未來的求學或生活都有鼓舞力量。

周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，29年來已表揚86個國家的487位全球熱愛生命獎章得主，讓熱愛生命與關懷他人的行動持續延伸。

安雅．洛文分享她從一個平凡女子，到致力救助非洲兒童的慈善工作者的故事。圖／基隆市政府提供