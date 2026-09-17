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北竿小三通X光機故障逾2月 中秋前先靠「人力＋手持X光」守邊境

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖北竿小三通「白沙－福州黃岐」航線安檢X光機自7月下旬故障至今，旅客行李改由人員以目視及抽檢查驗，外傳新設備最快要到10月才能完成更換，引發在地對安檢能量的關注。對此，金馬澎分署表示，目前已調撥手持式X光機檢查設備支援。圖／金馬澎分署提供
馬祖北竿小三通「白沙－福州黃岐」航線安檢X光機自7月下旬故障至今，旅客行李改由人員以目視及抽檢查驗，外傳新設備最快要到10月才能完成更換，引發在地對安檢能量的關注。對此，金馬澎分署表示，目前已調撥手持式X光機檢查設備支援。圖／金馬澎分署提供

馬祖北竿小三通「白沙－福州黃岐」航線安檢X光機自7月下旬故障至今，旅客行李改由人員以目視及抽檢方式查驗，外傳新設備最快要到10月才能完成更換，隨中秋連假將至，返鄉及旅遊人潮預料增加，設備長時間故障引發在地對安檢能量的關注，尤其今年小三通才接連查獲3起疑似夾帶毒品原料案件，更讓邊境防線面臨考驗。對此，金馬澎分署表示，目前已調撥手持式X光機檢查設備支援，會強化北竿科技輔勤量能。

據了解，北竿白沙小三通目前每天僅1班往返福州黃岐，平日入境旅客約90人，行李查驗約需30分鐘，X光機故障後，若旅客攜帶多件行李，並非每件都會接受全面檢查，行李夾層、拉桿等隱密處是否可能遭有心人士利用藏匿違禁品，也成為民眾關注焦點。

今年6月17日至7月初，馬祖小三通曾接連查獲3起疑似夾帶毒品原料入境案件，包括南竿查獲液態化合物，以及北竿有人以「跑單幫」方式，委託多人從黃岐攜帶總重達百公斤粉狀物入境，相關物品初檢均出現毒品相關成分陽性反應，在此背景下，北竿安檢設備故障更受到矚目。

對此，金馬澎分署表示，依權責負責小三通出境旅客隨身行李安全檢查，第一O（馬祖）岸巡隊白沙安檢所於設備故障期間已立即增派檢查人力、提高抽檢比例，並針對可疑人員及行李加強辨識與檢查，在通關效率與安檢效能間取得平衡，防杜不法物品闖關。

金馬澎分署指出，鑑於近期小三通查獲毒品原料等案件，已提高風險警覺，並依最新不法態樣滾動調整勤務；針對白沙小三通也進一步強化人力部署、提高抽檢強度，並調撥手持式X光機支援北竿，提升科技輔勤量能及可疑人、物辨識度。

金馬澎分署強調，現階段將透過「人力查檢、科技輔助、風險管控」多重防線，嚴密小三通安檢作為，防杜毒品及其他不法物品闖關，全力守護國境安全。

馬祖北竿小三通「白沙－福州黃岐」航線安檢X光機自7月下旬故障至今，引發在地對安檢能量的關注。對此，金馬澎分署表示，目前已調撥手持式X光機檢查設備支援。圖／金馬澎分署提供
馬祖北竿小三通「白沙－福州黃岐」航線安檢X光機自7月下旬故障至今，引發在地對安檢能量的關注。對此，金馬澎分署表示，目前已調撥手持式X光機檢查設備支援。圖／金馬澎分署提供

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