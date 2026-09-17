高雄長照悲歌19歲孫砍84歲祖母 衛福部曝現行可利用資源有這些

高雄市鳳山區19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，昨深夜持刀猛刺黃的身體，祖孫雙雙被送醫，所幸2人無生命危險。衛福部長照司回應，經地方政府回報，曾男並非家庭主要照顧者，而是協助角色，家中主要由同住父母親照顧；衛福部目前建置青少年照顧者支持計畫，提供就學中25歲以下年輕照顧者分級長照服務及相關支持。

19歲曾姓男子疑因長期照顧年邁且臥病在床的84歲黃姓祖母，近日曾透露身心壓力沉重，沒料，昨晚疑因情緒失控，持水果刀猛刺黃婦的身體，其中一刀刺中左腹部。

衛福部長照副司長吳希文說，據地方政府回報，其案孫非目前家庭中承擔主要照顧責任者，家庭內由同住的案主女兒及兒子擔任主要照顧者，案孫是協助角色。

吳希文表示，為及早辨識並支持家庭照顧需求，衛福部於年4月28日函頒「青（少）年照顧者照顧支持服務計畫」，針對目前承擔家庭主要照顧責任、在學且家中未聘僱看護者的25歲以下青少年，以多元通報及跨體系辨識為基礎，結合教育、社政、長照及衛政等系統，強化個案發掘、轉介及服務銜接，並依被照顧者長照需要程度提供分級支持，長照需要等級第2至3級者提供日間照顧服務，第4級以上者提供公費安置服務，以完善青（少）年照顧者支持體系，減輕其家庭照顧負荷，支持其就學及穩定發展。

吳希文說，另為讓校園中的年輕照顧者知道如何尋求長照協助，衛福部今年規畫以國小至大專院校學生為對象，透過分齡讀物、大專校院短影音徵件與巡迴宣導等多元方式，將長照服務議題融入校園與日常生活。

吳希文表示，現行家庭照顧者支持服務流程及體系已有建置，失能長者若經地方政府照顧管理專員評估，其長照需要等級達第2級至第8級，且符合長照給付及支付對象資格，其主要照顧者除可申請使用喘息服務外，如經照顧管理專員協助評估評估有負荷情形者，可轉至各地方政府設置「家庭照顧者支持服務據點」，提供家庭照顧者到宅照顧技巧指導、心理協談、支持團體及紓壓活動等，截至115年8月起，全台共布建共融據點是198處家照據點，另衛福部設有0800-507-272家庭照顧者關懷專線，由社工人員提供家庭照顧者情緒支持與照顧安排建議，協助提升照顧韌力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線