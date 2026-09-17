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王鶴棣遭爆陰莖增大不成「整根發黑壞死」 醫曝最慘恐換金屬陰莖

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸人氣男星王鶴棣遭傳陰莖增大術失敗，生殖器發黑壞死；對此，王鶴棣工作室強調，將依法追責所有造謠與傳謠者。圖／取自微博
大陸人氣男星王鶴棣遭傳陰莖增大術失敗，生殖器發黑壞死；對此，王鶴棣工作室強調，將依法追責所有造謠與傳謠者。圖／取自微博

近日大陸網友瘋傳，當紅男星王鶴棣在上海動了陰莖增大術，不料過程中卻出現血管栓塞導致陰莖壞死。面對網路傳聞，王鶴棣工作室強調「絕不姑息、不予退讓」，將依法追責所有造謠與傳謠者。對於王鶴棣陰莖壞死傳聞，開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，陰莖增大術若傷到海綿體，最嚴重需要植入「金屬陰莖」。

近日大陸網友瘋傳，上個月有某「知名男星」為了進行陰莖增大術，在生殖器上施打玻尿酸，沒想到不慎打進血管導致陰莖栓塞壞死。隨後網路上更流出多張私訊對話紀錄截圖，頻頻暗示該名男星就是當紅流量小生王鶴棣，瞬間引爆全網熱議與瘋狂轉發。

面對網路傳聞，王鶴棣工作室強調「絕不姑息、不予退讓」，目前已完成取證，並在第一時間報警，同步委託律師團隊全權處理，將依法追責所有造謠與傳謠者，誓言用法律手段捍衛藝人名譽。

根據「匯流新聞網」報導，顧芳瑜表示施行陰莖增大術時，若玻尿酸施打過量容易增加血管栓塞風險，不少個案是包皮的皮膚壞死。表皮壞死還能靠植皮手術挽救，若是損及海綿體，顧芳瑜直言最嚴重需要植入「金屬陰莖」。

本站曾報導「陰莖增大術有三大類」，分別為填充注射、包皮摺疊術、異體真皮手術。顧芳瑜表示，傳統的填充注射主要利用自體脂肪或玻尿酸，打入包皮中，讓陰莖看起來變大，若手術失敗，陰莖可能變成狼牙棒或苦瓜狀。

顧芳瑜接著提到，包皮摺疊術優點是不太有副作用，缺點是效果有時候幾乎看不出來，且術後陰莖就會像「鐵鎚」，前粗後細。

至於異體真皮手術，顧芳瑜說，主要取捐贈者皮膚，把細胞去掉變成蛋白質骨架，移植至患者包皮下及海綿體上，讓陰莖真的變得比較粗。顧芳瑜表示，優點是比較不會被吸收掉，且形狀好看、硬度提升，雖然術後仍有感染跟組織缺血壞死等風險，但只要術前術後做好預防措施就能避免發生。

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