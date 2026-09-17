快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

青山大腸桿菌超標140倍、八曜和茶咖啡因標示有誤 食藥署開罰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署稽查人員執行「115年現場調製飲品及冰品稽查專案」。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稽查人員執行「115年現場調製飲品及冰品稽查專案」。圖／食藥署提供

人手一杯手搖飲已是民眾生活常態，衛福部食藥署聯合地方衛生局執行115年現場調製飲料及冰品衛生安全稽查專案，揪出多家知名業者違規，並依法開罰。師大商圈「青山」天蟬紅茶被檢出大腸桿菌超標140倍，挨罰3萬元罰鍰；雲林縣「八曜和茶」大地覺醒紅茶，被檢出咖啡因標示不符規定，衛生單位依法開罰4萬元罰鍰。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，稽查人員至位於師大商圈一代，地址為台北市中正區羅斯福路4段24巷1號1樓的青山飲料店稽查，發現天蟬紅茶大腸桿菌超標，檢出1400CFU／ml，超過規定上限10CFU／ml，且限期改善後，複驗結果仍不合格，台北市衛生局按違反「食安法」第17條規定，開罰該商行新台幣3萬元罰鍰。

位於雲林縣斗六市西平路2號1樓的八曜和茶分店，被稽查人員發現「大地覺醒紅茶」總咖啡因含量不符標示規定，由高雄市政府衛生局裁處轄內八曜和茶總公司4萬元。魏任廷說，這款紅茶總咖啡因含量檢測為244mg，按照規定，咖啡因含量以「紅黃綠」標示呈現，244mg應標示為紅色，業者標示為101至200mg的黃色，與實際檢測總咖啡因含量不符。

魏任廷說，「115年現場調製飲品及冰品稽查專案」，查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者387家，抽驗448件，相關違規已由地方政府衛生局依法處辦，本次專案查核食品良好衛生規範（GHP）準則缺失，經地方政府衛生局命限期改正，複查不合格1家；查獲2家未投保產品責任險及1家食品原料逾有效日期；查獲3件產品標示不符規定。

食藥署另依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」查核計17家業者總糖量、總熱量、總咖啡因含量等不符規定。魏任廷說，總共抽驗448件飲料、冰品及配料，其中442件合格，其餘6件飲料及冰品不符規定，相關違規情事均依違反「食安法」由地方政府完成罰鍰程序。

衛福部食藥署稽查人員執行「115年現場調製飲品及冰品稽查專案」。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稽查人員執行「115年現場調製飲品及冰品稽查專案」。圖／食藥署提供

超標 大腸桿菌 開罰 食藥署 衛生局 手搖飲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

八曜和茶、青山都上榜！食藥署抓違規手搖飲 「這間」挨罰13萬最慘

過期食品沒分開放…台南稽查罐頭、調理包食品製造廠商 揪2業者違規

苗栗專案稽查燒臘店家 1家衛生管理缺失、微生物檢驗全數合規

中山女高生爆校內吃甜不辣住院 北市衛生局稽查熱食部揪2缺失

相關新聞

青山大腸桿菌超標140倍、八曜和茶咖啡因標示有誤 食藥署開罰

人手一杯手搖飲已是民眾生活常態，衛福部食藥署聯合地方衛生局執行115年現場調製飲料及冰品衛生安全稽查專案，揪出多家知名業者違規，並依法開罰。師大商圈「青山」天蟬紅茶被檢出大腸桿菌超標140倍，挨罰3萬元罰鍰；雲林縣「八曜和茶」大地覺醒紅茶，被檢出咖啡因標示不符規定，衛生單位依法開罰4萬元罰鍰。

八曜和茶、青山都上榜！食藥署抓違規手搖飲 「這間」挨罰13萬最慘

台灣人愛喝手搖飲，食藥署今天公布最新稽查結果，包括青山、八曜和茶等知名店家都上榜，分別被查獲腸桿菌科超標140倍、總咖啡...

19歲男照顧阿嬤釀悲劇 醫揭年輕照顧者困境：知道有資源也未必敢求助

國內又發生長照悲歌。高雄鳳山區一名19歲曾姓男大生，長期照顧臥床的84歲阿嬤，昨天一時情緒失控，手持利刃傷害阿嬤，家人透過監視器發現不對勁，深夜十點前往查看，發現阿嬤倒臥血泊中，並於三樓發現自傷的男大生。北醫附醫精神科專任主治醫師洪珊表示，照顧長輩對中壯年已是沈重負荷，更何況青少年，他們正值成長、自我探索時期，同時肩負照顧責任，壓力爆表，恐走向極端。

中秋烤肉夾「生熟共用」正常？兩派吵翻 衛生局提醒：恐交叉污染

中秋節不少人都會揪親朋好友烤肉，但從生肉下烤網到熟食入口，其中一個小動作可能暗藏食安風險。過去就有網友好奇，烤肉時究竟能不能用同一支夾子同時夾生肉與熟食？話題一出也掀起兩派網友討論。

陳建州心肌梗塞先吃中藥、胃藥 醫搖頭：那幾十分鐘會決定很多事

台灣職籃PLG副會長「黑人」陳建州日前因心肌梗塞送醫急救，媒體報導他一開始先吃中藥和胃藥緩解，甚至自己開車就醫，但這樣的作法讓醫師看了也搖頭。泌尿科醫師潘思穎表示千萬別自己默默扛下來，最好快點打119求救，短短的幾十分鐘會決定很多事。

補助也不夠？情侶算完國旅花費改查日韓機票 一派勸：別跟窮遊比

台灣國旅和出國旅遊到底哪個比較划算，常讓不少人陷入選擇困難。一名網友就分享，原本只是想趁年假還沒休完，和男友安排一趟3至5天的國內旅行，沒想到算完旅費後，兩人竟默默打開機票App，開始研究日本、韓國機票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。