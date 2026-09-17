青山大腸桿菌超標140倍、八曜和茶咖啡因標示有誤 食藥署開罰

人手一杯手搖飲已是民眾生活常態，衛福部食藥署聯合地方衛生局執行115年現場調製飲料及冰品衛生安全稽查專案，揪出多家知名業者違規，並依法開罰。師大商圈「青山」天蟬紅茶被檢出大腸桿菌超標140倍，挨罰3萬元罰鍰；雲林縣「八曜和茶」大地覺醒紅茶，被檢出咖啡因標示不符規定，衛生單位依法開罰4萬元罰鍰。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，稽查人員至位於師大商圈一代，地址為台北市中正區羅斯福路4段24巷1號1樓的青山飲料店稽查，發現天蟬紅茶大腸桿菌超標，檢出1400CFU／ml，超過規定上限10CFU／ml，且限期改善後，複驗結果仍不合格，台北市衛生局按違反「食安法」第17條規定，開罰該商行新台幣3萬元罰鍰。

位於雲林縣斗六市西平路2號1樓的八曜和茶分店，被稽查人員發現「大地覺醒紅茶」總咖啡因含量不符標示規定，由高雄市政府衛生局裁處轄內八曜和茶總公司4萬元。魏任廷說，這款紅茶總咖啡因含量檢測為244mg，按照規定，咖啡因含量以「紅黃綠」標示呈現，244mg應標示為紅色，業者標示為101至200mg的黃色，與實際檢測總咖啡因含量不符。

魏任廷說，「115年現場調製飲品及冰品稽查專案」，查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者387家，抽驗448件，相關違規已由地方政府衛生局依法處辦，本次專案查核食品良好衛生規範（GHP）準則缺失，經地方政府衛生局命限期改正，複查不合格1家；查獲2家未投保產品責任險及1家食品原料逾有效日期；查獲3件產品標示不符規定。

食藥署另依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」查核計17家業者總糖量、總熱量、總咖啡因含量等不符規定。魏任廷說，總共抽驗448件飲料、冰品及配料，其中442件合格，其餘6件飲料及冰品不符規定，相關違規情事均依違反「食安法」由地方政府完成罰鍰程序。