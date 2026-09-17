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藥局「少見中藥完整藥櫃」 中醫藥司長表態：318解釋令方向不變

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部中醫藥司司長黃怡嘉說，部分藥局雖販售中藥，但少有完整藥櫃等形式，將維持該解釋令，穩住行業。記者林琮恩／攝影
衛福部中醫藥司司長黃怡嘉說，部分藥局雖販售中藥，但少有完整藥櫃等形式，將維持該解釋令，穩住行業。記者林琮恩／攝影

我國中藥行逐漸凋零，衛福部2025年3月18日提出「藥事法」第103條第二項解釋令，開放中藥或要學相關科系畢業生，修習相關課程並實習一年便可登記為中藥商，盼藉此讓中藥行子承父業延續燈火，但藥師強烈反彈，認為應由受過藥品專業訓練藥師，把關民眾用藥安全。對此，衛福部中醫藥司長黃怡嘉說，部分藥局雖販售中藥，但少有完整藥櫃等形式，將維持該解釋令，穩住行業。

日前藥界因不滿318解釋令走上街頭，認為不該讓不具國考藥師身分的相關科系畢業生，透過修習學分、實習就取得中藥商身分，不僅違反母法也導致民眾用藥安全疑慮，對衛福部形成極大壓力，這也是中醫藥司必須面對的重要議題。黃怡嘉上任滿1個月，今天首度對此議題表態。他表示，中藥行產業萎縮，但不應消失，將延續318解釋令方向，「盼中藥、藥界同仁一起穩住行業。」

黃怡嘉指出，中藥行人才勢必逐漸萎縮，除人力問題外，民眾接觸中醫方式也有極大轉變，在中醫診療納入健保給付後，中醫利用率大幅提升，早年民眾到中藥行購買中藥，逐漸轉變為至中醫診所就醫拿科學中藥，且因工時延長，民眾在家煮飯比率也大幅降低，連帶影響中藥材燉煮食品需求量下滑，使用習慣改變，無可避免影響中藥行銷售情況，導致中藥行持續萎縮。

外界質疑，應由具藥師身分者經營中藥行，才能為民眾用藥把關，黃怡嘉表示，許多藥師學習中藥知識，並投入中藥販售，在藥局同時陳列中藥商品，但這與傳統中藥行經營方向迥然不同，「即使販售中藥，藥局鮮少有完整中藥藥櫃等設備配置」，將持續以318解釋令政策方向，讓中藥相關科系學生更願意投入中藥行工作，再加上藥師同仁，一起合力讓中藥行永續發展。

黃怡嘉任中醫藥司長前，曾任三總中醫部主任，且除中醫師身分，他同時具西醫精神科醫師身分。新冠疫情期間，中醫藥研究所所長蘇奕彰投入「清冠一號」開發，盼在臨床場域試辦，卻少有醫療院所願意配合，黃怡嘉說服三總感染科，由該院中藥局備製藥品供患者使用，並將臨床數據回饋中醫藥研究所，促成後續清冠一號粉劑藥物開發，目前國內已有清冠一號產品取得許可證上市。

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