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每晚睡不到6小時失智風險增3成 專家揭睡眠不足「排不出毒蛋白」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
第19屆失智症宣導暨失智老人募款活動，邀請歌手梁文音擔任代言人，呼籲大眾重視睡眠與記憶健康。記者廖靜清／攝影
第19屆失智症宣導暨失智老人募款活動，邀請歌手梁文音擔任代言人，呼籲大眾重視睡眠與記憶健康。記者廖靜清／攝影

睡眠不足不只讓人白天精神不濟，還可能影響未來的記憶力。研究發現，長期每晚睡眠不足6小時，與日後失智風險增加約3成有關。天主教失智老人基金會攜手安聯人壽啟動第19屆失智症宣導暨失智老人募款活動，以「好眠存能量，記憶更閃亮」為主題，呼籲民眾從改善睡眠習慣做起，守護大腦健康。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，根據衛福部調查，台灣失智人口約38萬人，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，85歲以上約兩成，90歲以上更達三成。隨著台灣邁入超高齡社會，失智症帶來的照護與經濟負擔，已成為家庭及社會共同面臨的挑戰。

為何睡眠與失智症息息相關？鄧世雄解釋，大腦在睡眠期間會透過「類淋巴系統」協助清除代謝廢物，包括與阿茲海默症相關的類澱粉蛋白。深層睡眠有助於這項清除機制運作，若長期睡眠不足，可能影響大腦正常代謝及記憶功能。

一項2021年發表於「自然通訊」的研究，追蹤近8000名英國民眾約25年，發現50至70歲期間持續每晚睡眠6小時以下者，相較於每晚睡7小時者，日後罹患失智症的風險約增加30%。不過，這是觀察性研究，顯示睡眠不足與失智風險存在關聯，尚不能證明睡眠不足會直接造成失智症。

鄧世雄指出，長期睡眠障礙及睡眠呼吸中止症，也可能影響腦部神經網絡修復、記憶功能與腦血管健康。民眾除了睡得夠，也應重視睡眠品質，若經常失眠、睡醒仍疲倦，或出現嚴重打鼾、睡眠中呼吸暫停等情形，應尋求專業醫療評估。

安聯人壽總經理羅偉睿表示，自己的母親也罹患失智症，有長達七年的照護經驗，體驗長者失智對家庭影響很大，社會應有更多準備，因應平均餘命增加的生活品質。安聯人壽長期關注失智症議題，除了推出相關的認知照護保險商品，也長期投入失智老人公益活動。

羅偉睿指出，安聯人壽自2006年與天主教失智老人基金會合作，共同推動失智症宣導，除了提供失智友善金融服務，也鼓勵員工投入陪伴長者、園藝課程等志工活動，協助失智家庭獲得更多支持。

第19屆失智症宣導暨失智老人募款活動，邀請歌手梁文音擔任代言人。她分享，自己習慣在睡前聽輕音樂、寫日記，幫助放鬆心情，重要演出前也會使用眼罩助眠。談及奶奶曾在跌倒後逐漸出現記憶力退化，甚至忘記熟悉的家人，深刻體會失智症不只影響患者，也讓主要照顧者承受長期壓力。

今年募款活動即日起至12月31日止，單次捐款達1000元，可獲得與插畫家好想兔聯名的保溫瓶及環保袋一組，民眾可透過基金會官網或捐款專線（02）2332-0992了解活動詳情。

安聯人壽自2006年與天主教失智老人基金會合作，共同推動失智症宣導。記者廖靜清／攝影
安聯人壽自2006年與天主教失智老人基金會合作，共同推動失智症宣導。記者廖靜清／攝影

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