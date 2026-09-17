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華航獨家高雄飛高松包機今啟航 10月再增金浦航線

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
華航將高松在地美味延伸至高空，首波登場推出吻仔魚炊飯，邀請旅客細品四國香川獨特的美食文化。圖／中華航空提供
華航將高松在地美味延伸至高空，首波登場推出吻仔魚炊飯，邀請旅客細品四國香川獨特的美食文化。圖／中華航空提供

華航空深耕南台灣航網布局，獨家推出高雄－高松包機，今（17）天正式啟航，成為南台灣唯一可直飛日本四國的航線，為南部航網增添新選擇，也讓旅客前往四國更加便利。

華航最新A321neo客機進駐高雄，提供豪華經濟艙及經濟艙兩艙等服務，除飛航馬尼拉、沖繩定期航線，也投入高松包機。高雄－高松每周一、四、六飛航，去程CI7760於高雄小港機場上午6時35分起飛，日本時間上午10時30分抵達高松；回程CI7761於高松上午11時50分起飛，台灣時間下午1時55分返抵高雄。

華航表示，旅客搭乘高雄－高松包機，可直達四國地區，一次暢遊瀨戶內海、小豆島、金刀比羅宮等景點，結合香川縣豐富觀光資源，提供南台灣旅客赴日旅遊的新選擇。

此外，華航也攜手香川縣飯店The Chelsea Breath，將高松在地風味帶上飛機，以瀨戶內海鮮及香川在地食材設計4款特色冷便當，包括吻仔魚炊飯、鹽麴鯛魚炊飯、穴子魚雙拼及素食豆腐漢堡排舞茸炊飯，依時序輪替供應，讓旅客搭乘時品嘗不同風味。

華航指出，相關高松包機行程目前透過合作旅行社販售中，旅客可把握機會規劃四國行程。

為持續擴大南部航網，華航9月17日起高雄－沖繩增為每日1班，10月1日起再新增高雄－首爾金浦航線，每周二、四、六飛航，搭配現有高雄－首爾仁川每周4班，屆時每天都有往返韓國的航班。

華航表示，高雄出發航網涵蓋日本、韓國及東南亞等主要城市，共有16個航點，每周飛航超過80班，持續透過新航線及服務布局，提供南部旅客更便利的出國選擇。

華航高松飛往高雄的機上餐點精心打造四款特色冷便當，嚴選香川在地食材入饌，依時序輪替供應。圖／中華航空提供
華航高松飛往高雄的機上餐點精心打造四款特色冷便當，嚴選香川在地食材入饌，依時序輪替供應。圖／中華航空提供

華航 航線 高雄

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