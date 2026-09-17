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光復節連假火車票9/23開搶 台鐵加開108列次

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

因應115年光復節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司自115年10月23日(星期五)起至10月27日(星期二)止計5天，全線加開各級列車共計108列次(西線37列次、東線71列次)。其中包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車3列次、西線北中直達列車2列次。另為加強疏運旅客，自10月23日至10月27日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

115年光復節連續假期疏運期間(10月23日至10月27日止)，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票(禁止進入6車騰雲座艙)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

本次加開班次自115年9月23日(星期三）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次於9月24日（星期四）零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，自9月20日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

光復節 台鐵 連假

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