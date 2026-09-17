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中秋教師連假公路疏運 搭國道客運最高可享4折優惠

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中秋教師連假公路易壅塞路段。圖／公路局提供
中秋教師連假公路易壅塞路段。圖／公路局提供

115年中秋節教師節連續假期自115年9月25日(星期五)起至9月28日(星期一)，為期4天，為下半年首個連續假期，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。為避免路途塞車之苦，公路局建議民眾多加利用大眾運輸，搭國道客運最高可享4折優惠。

為鼓勵民眾於中秋節教師節連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自連假前一日至最後一日(9月24日0時起至9月28日24時)推出多項全國性客運優惠，包含(一) 85條中長途國道客運路線享6折優惠；另登錄為TPASS2.0會員，當月搭乘2-3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋，兩者疊加最高可享4折優惠；(二) 搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費(轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠)；(三)指定幸福巴士免費，詳細國道客運優惠路線可至公路局官網(https://www.thb.gov.tw/Default.aspx)查詢；另班次資訊可至iBus公路客運APP查詢。

在公路交通方面，公路局預估本次連續假期車潮自9月24日(星期四)下午起陸續出現，觀光旅遊車潮則於9月25日至9月27日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從9月27日下午至9月28日陸續湧現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道(如：台 9 線 蘇花路廊及南迴公路、台 1 線水底寮~楓港路段及台 61 線鳳鼻~香山路段、 竹南路段等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段及台3線大溪路段等)。為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

此外，公路局北區新建工程分局為辦理台61線苗栗段相關平交路口改善工程，已於115年9月7日封閉台61線99k+460(近苗8線)~101k+340(近苗11線)南下主線進行施工，並已規劃疏運期間替代道路(如附圖1)；施工路段主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道，通過苗8、苗11路口，由101K外埔交流道匯入主線繼續南下(如附圖2)。道路封閉施工期間，敬請用路人遵循現場交維佈設導引行駛，並減速慢行，以維行車安全。

另外配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

中秋教師連假公路疏運措施。圖／公路局提供
中秋教師連假公路疏運措施。圖／公路局提供

中秋教師連假公路易壅塞路段。圖／公路局提供
中秋教師連假公路易壅塞路段。圖／公路局提供

中秋教師連假公路疏運措施。圖／公路局提供
中秋教師連假公路疏運措施。圖／公路局提供

中秋教師連假公路易壅塞路段。圖／公路局提供
中秋教師連假公路易壅塞路段。圖／公路局提供

國道客運 連假 中秋節 教師節 連續假期

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