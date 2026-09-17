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都是過敏為何有人鼻塞有人皮膚癢 中醫：要看發作誘因與體質

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
恩主公醫院中醫內科主治醫師蕭以釧表示，過敏因人而異，鼻腔、皮膚都可能出現不同症狀，建議民眾應留意發作情形，而非只針對單一部位處理。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院中醫內科主治醫師蕭以釧表示，過敏因人而異，鼻腔、皮膚都可能出現不同症狀，建議民眾應留意發作情形，而非只針對單一部位處理。圖／恩主公醫院提供

過敏性疾病在台灣兒童族群中相當普遍，每逢換季或環境變化，有些孩子頻頻打噴嚏、鼻塞，有些則反覆出現皮膚乾燥紅癢，甚至咳嗽喘鳴。同樣是過敏，為何每個人的表現大不相同？恩主公醫院中醫內科主治醫師蕭以釧指出，過敏反應發生在不同部位，呈現的症狀自然不同。然而，評估過敏不能只看單一症狀，更要關注症狀發作的時間、頻率及整體誘發因素。

蕭以釧醫師分享，診間曾有一名5歲男童從小受異位性皮膚炎所苦，天氣變化或流汗時症狀加重，夜間常因劇癢影響睡眠。即便家長天天保濕，皮膚狀況仍時好時壞。

醫師針對男童的皮膚狀況、搔癢程度，並結合食慾、排便與睡眠等整體表現調理體質，同時配合日常保濕。經過一段時間調理，男童搔癢次數大幅減少，夜間能安穩入睡，皮膚狀況也顯著穩定。

「兒童常見的過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎具共病關聯。」蕭以釧醫師解釋，中醫從「正氣、衛表、肺脾腎」來理解過敏。正氣是整體抵抗力，衛表則是抵禦外邪的第一道屏障；當防禦機能不足，遇到環境變化就容易發病。其中，肺與鼻子及皮膚相關；脾負責消化吸收與水分運化；腎則是維持整體生理功能的重要基礎。

此外，風、寒、濕、熱等環境「邪氣」也會誘發不同症狀，如風邪易致鼻癢、噴嚏；寒邪多見清鼻水；濕邪易有黏滯滲液；熱邪則多呈現皮膚紅熱乾癢。

蕭醫師提醒，比起單純「鼻塞處理鼻子、皮膚癢就擦藥」，找出過敏發作的時間、頻率與誘發因素，如塵蟎、溫度、汗水與飲食等更關鍵。平日除了減少過敏原接觸、注意環境通風與寢具清潔外，異位性皮膚炎患者應做好保濕並避免悶熱。家長可記錄孩子的發作情境，配合醫師調理體質與規律作息，才能從根本改善過敏困擾。

過敏 中醫 體質

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