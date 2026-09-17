年輕病友協會攜手台灣諾和諾德簽署宣言 倡議「健康台灣友善職場」

面對超高齡社會來臨，慢性疾病與癌症持續攀升等嚴峻挑戰，企業職場成為推動健康促進與疾病防治的重要場域！台灣諾和諾德於9月16日與台灣年輕病友協會簽署合作宣言，加入「健康台灣友善職場聯盟」，共同呼籲企業界共同強化職場的慢性疾病與癌症防治，透過健康促進與罹病員工支持，打造更健康、友善且包容的職場環境。

肥胖已被世界衛生組織（WHO）認定為慢性疾病，不僅與糖尿病、心臟病、中風、肝腎病變等兩百多種慢性病密切相關，也與多種癌症風險增加有關。衛福部統計，台灣每年有高達6.2萬人 死於三高慢性病，成人過重與肥胖率高達51.3%，男性更高達61.2%。

行政院今年5月宣布「健康台灣」政策將聚焦慢性病防治，並以「肥胖」及「脂肪肝」列為優先議題 。在政府政策及企業永續治理趨勢帶動下，企業推動肥胖防治、三高管理及健康促進措施在2025年正式納入公司治理評鑑，並於2026年起進一步轉型為ESG評鑑，凸顯員工健康、職場福祉及人力資本管理在企業永續發展中的重要性。

台灣年輕病友協會於2022年發起「健康台灣友善職場聯盟」，積極推動健康職場議題，理事長潘怡伶指出，打造友善職場、不因健康狀況受到不平等待遇、重返職場不因病史受到差別待遇，這是協會持續推動方向；未來期待企業在ESG中的「S」（Social，社會責任）將員工健康納入，讓企業永續作為從疾病預防、健康促進到罹病後支持，採取更多具體行動。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，加入聯盟之企業將共同關注勞工罹癌及慢性病防治議題，並可透過協會提供的慢性病防治與癌症公費篩檢等衛教資訊，提升員工健康識能，建構友善、同理和包容的職場環境。

劉桓睿表示，20至50歲青壯年往往肩負沉重家庭與職場責任，一旦罹患重大疾病，對個人與家庭都將造成重大影響；企業應從提供員工健康檢查服務，將觸角往前延伸至健康管理與疾病預防。

台灣諾和諾德總經理杜翰思（Hans Duijf）指出，該公司長期致力打造友善健康職場，除提供員工健康檢查補助、健檢公假、運動補助、駐點醫護人員健康諮商、流感及肺炎鏈球菌疫苗補助、肥胖症及脂肪肝治療補助外，並透過「健康月」活動推廣運動、均衡飲食及健康知能，鼓勵員工建立健康生活型態。

近年進一步將職場健康促進與ESG永續行動結合，將健走活動結合植樹、公益捐贈等公益行動，串聯員工健康、職場福祉、環境永續與社會共融，展現企業對健康台灣與永續發展的長期承諾。

杜翰思（Hans Duijf）強調，職場不僅是工作、更是促進健康的重要場域。當慢性疾病已成為全球公共衛生的嚴峻挑戰，企業責無旁貸，應積極打造支持健康促進的工作環境，強化員工的健康與福祉。台灣諾和諾德很榮幸支持「健康台灣友善職場」倡議，並期待與各界攜手合作，打造更健康、更具韌性的未來。「我們相信，健康未來就從此刻開始！」

潘怡伶表示，打造健康友善職場需要政府、企業與民間團體共同投入，從政策環境、企業制度到員工健康意識，逐步建立更完整的支持環境，讓健康不只是個人責任，也成為企業永續發展的重要一環。