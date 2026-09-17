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兩岸關係、氣候變遷釀中藥材供應不穩 衛福部盤點清單推「國藥國種」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部新任中醫藥司司長黃怡嘉指出，已與教育部談妥，要將明道大學退場後校地用於種植中藥，作為示範用地。記者林琮恩／攝影
衛福部新任中醫藥司司長黃怡嘉指出，已與教育部談妥，要將明道大學退場後校地用於種植中藥，作為示範用地。記者林琮恩／攝影

我國8至9成中藥材仰賴國外進口，以中國大陸為主要來源地，近年藥品韌性備受討論，衛福部新任中醫藥司司長黃怡嘉指出，已與教育部談妥，要將明道大學退場後校地用於種植中藥，作為示範用地，建立各項藥材種植標準化流程，並將技術移轉各縣市栽種，盼藉此發展「中藥韌性」，在地種植中藥材，以因應兩岸關係氣候變遷可能導致的藥材供應不穩困境。

黃怡嘉指出，中藥藥材為植物，與西藥相比，除同樣面臨地緣政治挑戰，影響供應韌性，也會受氣候變遷影響，過去認為只要能從國外購買輸入即可，近期年陸續發生嚴重洪災導致國外產地中藥材泡爛無法收成，供應出問題等情況，衛福部目前正透過計畫盤點國內中藥材需求量與其主要產地，比照西藥必要藥品清單作法，將列出優先關注藥材名單，推動本土種植。

我國中藥材近9成仰賴進口，來源地除大陸外，也來自新南向國家，如印尼、越南、印度、歐洲等。黃怡嘉說，中藥材種植需考量氣候條件、施肥、農藥等多元因素，為此，衛福部已與教育部談妥，將利用私校明道大學退場後的廣大校地，打造「中醫藥園區」，作為中藥材種植示範地，研究不同品種藥材如何種植，並將流程標準化，後續再逐補轉移至不同縣市合適場地種植，增加來源。

黃怡嘉說，該園區就像台積電最初於竹科設置的晶圓一廠，為示範基地、大本營，最終目標仍是逐漸壯大、外擴，標準化種植模式需研究環境、土壤、肥料、農藥監測等，是相當複雜的過程，目前明道大學校地已拍板由衛福部接手，但教育部仍在進行相關法律程序，待退場機制完畢、預算編列到位後，就會逐步啟動園區改造。

另，行政院近期通過中醫藥五年發展計畫，由衛福部中醫藥司主責，將國家中醫藥研究所改制成為行政法人國家中醫研究院。黃怡嘉指出，韓國韓醫體系完整，有專科醫師等制度，且成立韓醫研究院多年，我國雖起步晚，但中醫研究院量能、規模不會落後韓國，也將持續與中醫界凝聚共識，推動中醫專科醫師制度，讓中醫訓練更臻完善，對民眾的服務更均質、表現更好。

中藥 衛福部 兩岸關係 氣候變遷

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