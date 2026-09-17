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世界無車日新北市祭優惠！三鶯線、淡海及安坑輕軌、雙北公車免費搭
響應9月22日「世界無車日」，新北市政府舉辦「922世界無車日活動記者會」，宣布今年擴大推出綠色交通優惠，9月19~22日新北捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌免費搭乘，9月22日雙北市區公車也同步免費搭；9月21、22日更結合新北市民廣場亞運棒球直播應援活動推出「新北 Coffee Day」，民眾搭乘大眾運輸拍照上傳Facebook、IG分享，即可兌換咖啡券，限量2,000張、送完為止。
新北市長侯友宜表示，鼓勵市民少開車，政府就要先把大眾運輸做好，讓大家願意把車留在家裡，出門一樣方便。目前新北市區公車已有374條路線；YouBike遍及29區、超過1,600個站點，累計騎乘突破3.4億人次、日均約16萬人次；捷運則持續朝「四環八線」目標推進，逐步串聯各生活圈，提供市民更多元、便利的綠色交通選擇。
活動代言人蔡尚樺也在記者會分享自己搭乘大眾運輸的經驗。她表示，大眾運輸不只是通勤工具，搭車時不用自己開車，可以利用移動時間休息、處理事情，也能用不同角度感受城市。
交通局長鍾鳴時表示，9月19~22日三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌全天免費搭乘；9月22日新北市及臺北市轄管市區公車同樣免費，上車免刷卡、免投幣，鼓勵民眾多加利用大眾運輸。今年特別將「World Car Free Day」與「新北 Coffee Day」結合，更跨局處結合體育賽事；9月21、22日，新北市體育局將在市民廣場舉辦亞運棒球賽直播應援活動，為中華隊迎戰韓國、泰國加油。民眾只要搭乘大眾運輸，拍下搭乘照片並上傳個人Facebook、IG貼文分享，即可至市民廣場依現場活動辦法兌換星巴克咖啡券1張，共2,000張、送完為止。
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