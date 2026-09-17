陳建州心肌梗塞先吃中藥、胃藥 醫搖頭：那幾十分鐘會決定很多事

台灣職籃PLG副會長「黑人」陳建州日前因心肌梗塞送醫急救，媒體報導他一開始先吃中藥和胃藥緩解，甚至自己開車就醫，但這樣的作法讓醫師看了也搖頭。泌尿科醫師潘思穎表示千萬別自己默默扛下來，最好快點打119求救，短短的幾十分鐘會決定很多事。

潘思穎在Threads發文表示，他看到新聞報導陳建州當時觀賞比賽時身體不適、胸悶，起先服用治療胸悶的中藥散，之後又吃了胃藥，期間狀況一度有緩解，但沒多久疼痛越來越嚴重，甚至還自行開車就醫。對此潘思穎表示看到「胸悶先吃胃藥，沒效再吃中藥」那一段，內心警報「牙了起來」。

他直言這樣的處理方式太常見了，很多男生胸口悶悶的時候，第一個念頭都是「最近太累了」、「應該是胃食道逆流吧」，然後就自行服藥忍耐下來，很習慣自己扛，但這樣是很危險的。潘思穎警告如果胸悶的同時開始冒冷汗、喘不過氣，或是痛到左手、下巴，拜託不要再忍也不要自己開車去醫院，要趕緊打119求助，「因為那幾十分鐘，真的會決定很多事」。

為了預防心肌梗塞，血脂肪異常、高血糖、高血壓、吸菸者、長期壓力過大者等五大族群，平時要留意飲食控管及生活作息的正常。有營養師推薦5種食物，包括：燕麥、蘋果、黃豆、深海魚、綠茶，建議平日多攝取可降低膽固醇，並且維護心血管健康及抗發炎。