民眾敲碗成功！潮派鹿港音樂祭回歸 玖壹壹、周湯豪領軍72組卡司

彰化「潮派鹿港音樂祭」去年首次舉辦2天就吸引13萬人次參與，民眾敲碗今年續辦。彰化縣府今天公布今年卡司，將有72組藝人熱力登場，包括人氣歌手周湯豪、重量級壓軸卡司玖壹壹，以及日本團體Nico Nico Tan Tan、韓國藝人Eldon兩組海外卡司。

2026潮派鹿港音樂祭將於10月16日至18日一連3天登場，彰化縣府今天舉行宣傳活動，同步揭曉「全國樂團大獎賽」30強及「中部特有種樂團徵選」入選名單。

彰化縣長王惠美表示，「潮派鹿港音樂祭」今年加碼升級為3天活動，並設有4大舞台。除了精彩演出，縣府也非常重視新世代音樂人的培育。今年特別規劃「全國樂團大獎賽」，今天公布30強名單，後續將選出10組晉級決賽，並於10月16日音樂祭首日登台競演。

今年也特別推出「中部特有種樂團徵選」，希望鼓勵更多來自台中、彰化及南投的音樂創作者站上舞台，今天同步公布入選名單，這些優秀樂團將在音樂祭期間帶來精彩演出。

縣府城觀處表示，彰化近期精彩活動也將接力登場，9月19日「卦山大縱走 彰化兜兜圈」系列活動正式起跑，首場於花壇鄉大嶺巷步道登場，邀請民眾走進八卦山、欣賞山林風光；10月再相約鹿港聽音樂、逛市集、吃美食，一起感受彰化從山林到小鎮、從自然到音樂的多元觀光魅力。