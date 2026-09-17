922免費搭雙北公車 10條「一日公車小旅行」鼓勵綠色出遊

雙北交通局在922世界無車日當天，推出搭乘雙北市區公車，共計719條路線免費搭乘。台北交通局表示，當天免刷卡、免投現之外，也和觀傳局也推出10條「一日公車小旅行」的遊憩行程、教育局「學生低碳通學推動計畫」，也盼讓活動不只是一天鼓勵搭乘公車，也重新發現公共運輸的方便。

交通局綜合規畫科長黃皇嘉說明，活動當日雙北市區公車共計719條路線、5842輛公車參與，預計服務超過200萬人次。民眾搭乘雙北市區公車時免刷卡、免投現，直接上車即可免費搭乘；活動車輛均張貼免費搭乘標示，方便民眾辨識。不過，觀光巴士紅線、藍線則不在活動範圍。

他說，無車日不只是一天「不開車」，更希望透過免費搭乘鼓勵市民嘗試搭乘公車，讓使用私人運具的市民，重新發現公共運輸也很方便。活動當天市府員工將共同響應，全市高中以下的學生也會以「低碳通學」來參與，同時，內湖科技園區及各大企業也將以綠運輸來共同響應無車日。

他也說，當天雖然是上班日，交通局及觀傳局也推出10條「一日公車小旅行」的遊憩行程，串聯台北市不同區域的文化、觀光景點，邀請民眾趁著922公車免費時來體驗，未來出遊時也能搭公車、遊台北。

包括北投慢活之旅、士林知性之旅、陽明山森呼吸、內湖山水漫遊、南港新舊交響、城北人文時光、艋舺風華巡禮、大安巷弄尋蹤、貓山空城漫遊、南港山稜健行，邀請民眾趁著922公車免費時來體驗，未來出遊時也能搭公車遊台北。

另外，北市教育局也推出「學生低碳通學推動計畫」，在922無車日當天，學生只要先至「酷課APP減碳日記」登入及打卡，並於23日下課前將學生個人低碳通學照片及相關資料上傳至活動雲端，即可參加5000份100元超商禮券抽獎活動。

交通局提醒，民眾如欲查詢922國際無車日活動內容、公車路線及一日公車小旅行資訊，可至台北市政府交通局國際無車日專區、大台北公車、台北文化小旅行、台北旅遊網及台北大縱走等官方網站查詢。