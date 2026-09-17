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八曜和茶、青山都上榜！食藥署抓違規手搖飲 「這間」挨罰13萬最慘

中央社／ 台北17日電
食藥署17日公布最新稽查結果，多家知名飲料店都上榜，分別被查獲腸桿菌科超標百倍、總咖啡因含量標示不符規定等違規，總計裁處新台幣105萬元。（食藥署提供）中央社
食藥署17日公布最新稽查結果，多家知名飲料店都上榜，分別被查獲腸桿菌科超標百倍、總咖啡因含量標示不符規定等違規，總計裁處新台幣105萬元。（食藥署提供）中央社

台灣人愛喝手搖飲食藥署今天公布最新稽查結果，包括青山、八曜和茶等知名店家都上榜，分別被查獲腸桿菌科超標140倍、總咖啡因含量標示不符規定等違規，總計裁處105萬元。

為維護民眾食用現場調製飲料及冰品的衛生安全，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「115年現場調製飲品及冰品稽查專案」，結果今天公布。

南區管理中心主任魏任廷告訴媒體，這次查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者387家，抽驗448件，共裁罰新台幣105萬元。其中442件合格（含33件複抽驗合格），餘6件飲料及冰品不符規定；另依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，查核17家業者，發現總糖量、總熱量、總咖啡因含量等標示不符規定。

此外，查核食品良好衛生規範（GHP）準則缺失，經地方政府衛生局命限期改正，複查不合格1家；查獲2家未投保產品責任險及1家食品原料逾有效日期；查獲3件產品標示不符規定。

食藥署公布，這次違規業者中不乏知名連鎖飲料店，其中台北市中正區的青山（振秀善飲商行）分店，檢出腸桿菌科1400 CFU/ml（限量10CFU/ml），依違反食安法規定裁罰新台幣3萬元；另外還有雲林縣斗六市的八曜和茶（春悅企業社）分店，則是因為「大地覺醒紅茶」總咖啡因含量不符合標示規定，挨罰4萬元。

位於台南市中西區的「花茶大師 英式紅茶莊園（醇醍英式茶行 ）」分店，一口氣被查獲未投保產品責任險、食品逾期、總咖啡因含量不符合標示規定等3項違規，挨罰13萬元最多。

食藥署呼籲食品業者落實自主管理，遵守食安法相關規定，並將持續執行相關查核；倘有不符規定者，將依法處辦，以維護消費者食品衛生安全。

手搖飲 超標 飲料 食藥署

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