新北某化工廠偷排放廢液 環保局揪汙染源要罰業者了

新北市新莊區思源路巷弄內昨晚接獲通報指有工廠排放廢水，經調閱周邊監視器畫面與溯源追查，迅速鎖定巷弄內一家化工原料公司，查獲業者將清洗化學桶之廢液直接排放至地面水體，環保局當場依違反水污染防治法告發，最重可處300萬元罰鍰。

環保局表示，環保稽查重案組與轄區分隊到場後立即展開污染源追查，透過監視器畫面掌握業者排放過程，並進廠查核確認污染來源。為防止污染擴散，稽查人員第一時間使用吸液棉吸附殘留液體進行圍堵並完成清理作業。

環保局強調，面對夜間偷排等規避稽查行為，將持續運用影像追查、管線探測器、水質感測器與縮時攝影機等科學儀器，搭配夜間突擊方式強化執法，絕不讓污染者有可乘之機。

為進一步掌握周邊潛在污染風險，環保局今日隨即啟動專案稽查，針對案址周邊相關事業展開全面清查及風險排查，從源頭加強管理，杜絕類似污染情事再次發生。

環保局呼籲，事業單位產生的廢水與廢液應依法妥善收集、處理及排放，切勿心存僥倖、貪圖便利而違法偷排。民眾如於新北市境內發現河川水色異常、異味或疑似污染排放情形，請立即撥打1999市民專線通報，環保局將第一時間趕赴現場查處，任何破壞環境之行為均依法嚴辦、絕不寬貸。