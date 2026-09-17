陳建州49歲心肌梗塞不意外？ 醫揭「血管土石流」危機 逾半發作前無症狀

藝人「黑人」陳建州近日傳出健康事件，引發外界對中壯年心肌梗塞的關注。49歲就發生心肌梗塞，是否代表心臟病有年輕化趨勢？新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，男性45歲以上、女性55歲以上或停經後，心血管疾病風險便逐漸升高，49歲發生心肌梗塞並非罕見，但不能僅憑個案就認定疾病年輕化。

洪惠風提醒，心肌梗塞可能毫無預警，平時看似健康，也不代表血管沒有危機。他以「土石流」形容心肌梗塞，強調血管並非今天阻塞30%、明天50%、後天80%，才逐步發病。當冠狀動脈內的粥狀斑塊突然破裂，可能迅速形成血栓，阻斷血流，即使原本血管狹窄程度不高，也可能突然發生心肌梗塞。

「預防土石流，最重要的是做好水土保持。」洪惠風表示，心血管保養不能只看當下有沒有症狀，而應從日常控制高血壓、高血糖及高血脂做起。部分研究顯示，約半數心肌梗塞患者發作前沒有明顯警訊，民眾切勿因為沒有胸痛、胸悶，就認為自己沒有風險。

近期天氣忽冷忽熱，是否也會增加心肌梗塞風險？洪惠風指出，氣溫驟降可能造成血管收縮、血壓上升，增加心臟負擔。情緒激動、過度疲勞、熬夜及壓力過大，也可能成為誘發急性心血管事件的因素。以黑人為例，在球場上觀看或參與激烈賽事，情緒過度激動或壓力過大，恐是誘發急性心肌梗塞的原因。

洪惠風形容，情緒、壓力、睡眠、溫度變化等因素，就像讓原本不穩定的山坡遇上颱風，可能提高土石流發生機會。尤其已有三高、抽菸或心血管疾病的民眾，季節交替時更應注意保暖、維持規律作息，避免突然進行超出平常負荷的劇烈運動。

至於該如何檢查血管？洪惠風表示，冠狀動脈鈣化分數檢查可協助評估動脈粥狀硬化負擔，頸動脈超音波則能觀察血管壁及斑塊情形。不過，這些檢查並非人人都需要，也無法保證預測心肌梗塞，應由醫師依年齡、三高、抽菸及家族病史等因素評估。

洪惠風提醒，壞膽固醇（LDL-C）對血管的傷害具有長期累積效應，可用一生的「膽固醇額度」來理解。壞膽固醇濃度愈高、暴露時間愈長，動脈粥狀硬化風險通常愈高，因此不能只看單次健檢數值。

洪惠風強調，心肌梗塞是多年危險因子累積，加上急性誘發因素造成的結果。與其等到胸痛才擔心，不如及早掌握血壓、血糖與膽固醇，戒菸、規律運動並維持充足睡眠，才是降低心血管風險的根本之道。