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外送專法上路6周 Uber Eats：消費者餐點平均送達時間拉長到34分鐘

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Uber Eats統計數據顯示，專法上路六周內，消費者餐點平均送達時間從首周約27分鐘提升至第六周約34分鐘，增加約7分鐘、增幅近26%。圖／Uber Eats提供
Uber Eats統計數據顯示，專法上路六周內，消費者餐點平均送達時間從首周約27分鐘提升至第六周約34分鐘，增加約7分鐘、增幅近26%。圖／Uber Eats提供

外送專法7月21日上路至今，消費者、商家抱怨聲浪不斷。Uber Eats表示，主管機關所採疊單計酬方式已帶來連鎖影響，從平台營運、外送合作夥伴接單意願，到消費者與商家體驗均受到衝擊。統計數據顯示，專法上路六周內，消費者餐點平均送達時間從首周約27分鐘提升至第六周約34分鐘，增加約7分鐘、增幅近26%。

Uber Eats出具外送專法上路六周後的統計數據顯示，專法上路後，平台每趟外送成本較上路前增加約40%。

同時，市場供給也出現明顯變化，若跟去年同期相較，今年外送專法上路六周後，每周平均上線超過40小時的外送合作夥伴，上線服務時數平均減少約21%，從六周內的走勢來看，上線服務時數由首周到第六周更減少近39%。

同一期間，整體外送合作夥伴接單率較去年同期下滑約22%，市場媒合效率也持續承受壓力。

Uber Eats觀察，在主管機關目前解釋的疊單報酬計算方式下，部分外送合作夥伴更傾向等待並承接疊單行程，進而影響其他訂單的完成率及整體市場供需與外送效率。最近一周，外送合作夥伴平均每收到6筆派單，僅承接其中約1筆。商家也因訂單媒合效率下降，面臨餐點完成後、等待取餐時間拉長的情況。

而從外送員薪酬水準來看，專法上路後六周，對比2025年同期，外送服務期間每小時平均報酬，由330元增加至420元，增幅約27%；相較專法規定的每小時最低保障工資245元，已高出約71%。依主管機關目前意見，疊單中重疊的外送服務時間須重複計入各趟行程，使得疊單重複計算的部分，平均就占了每單外送報酬約25元。

Uber Eats表示，平台雖持續透過系統優化及調整疊單行程樣態與頻率，但仍難以完全吸收依主管機關目前意見，「外送服務重疊時間重複計算」的報酬計算方式所增加的成本。在內部優化與成本調整空間有限的情況下，Uber Eats不得不持續動態調整消費者端相關費用，以維持市場穩定運作及外送服務效率。

Uber Eats進一步表示，專法上路後平台每趟外送成本增加約40%，也大幅壓縮平台透過額外獎勵即時調節市場供需的空間。

過去，過去平台可透過趟次、餐期尖峰、雨天等額外獎勵，鼓勵外送合作夥伴在需求較高的時段與區域上線接單；然而，隨著主管解釋要求疊單重複計入時間，導致成本增加、壓縮獎勵調節空間，使餐期、雨天等需求高峰更難即時補足外送量能，增加市場供需平衡與訂單媒合的挑戰。

Uber Eats 支持保障外送合作夥伴合理報酬與權益，也將持續觀察市場變化並與主管機關分享實務經驗，尋求兼顧各方權益與產業永續發展的適切平衡。針對主管機關就「外送專法」之解釋是否符合相關立法意旨且衡平各方權益，Uber Eats不排除未來透過法定程序進一步釐清。

Uber Eats Uber 外送

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