高雄長照悲歌19歲男砍8旬祖母 家總呼籲政府支持不能只到「就學」

高雄市鳳山區19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，昨深夜持刀猛刺黃的身體，祖孫雙雙被送醫，所幸2人無生命危險。專家表示，目前針對年輕照顧者支持僅限就學中，期待支持系統能銜接年輕就業者；另廢除孝行獎表揚，應正視年輕人承擔照顧責任現實困境及心理支持，並可撥打家庭照顧者關懷專線0800507272，由專線協助連結相關資源。

19歲曾姓男子疑因長期照顧年邁且臥病在床的84歲黃姓祖母，近日曾透露身心壓力沉重，沒料，昨晚疑因情緒失控，持水果刀猛刺黃婦的身體，其中一刀刺中左腹部。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，年輕照顧者面臨的不只是照顧壓力，更可能與就學、初次就業及人生生涯規畫正面衝突，現行政策仍偏重資源補助，心理支持及學校、社會端的支持系統仍有待補強。

陳景寧說，國際間通常將25歲或40歲以下的照顧者視為「年輕照顧者」（Young Carer），這群人正處於人生起步階段，照顧責任容易與求學、進入職場等人生規畫產生衝突。相較中壯年照顧者，年輕人面對突如其來的照顧責任，人生閱歷及心理準備相對不足，且相對個人主義，因此更容易產生「為什麼是我承擔」的心理衝突，心態跟心理準備上跟中壯年不同。

她指出，目前社會看到的年輕照顧者案例可能只是「冰山一角」，有些人可能從小就開始照顧家人，也有人是第一次面對家庭照顧責任，兩種情況都可能因缺乏支持而陷入困境。過去社會較少關注家庭照顧者的心理韌力，對年輕照顧者更缺乏認識。

陳景寧表示，政府今年3月公布年輕照顧者相關支持措施，雖提供持續升學者住宿型機構或日照中心等補助，但目前政策仍較強調「升學」，若年輕照顧者選擇就業或屬於未升學人口，相關支持就可能出現落差。此外，年輕人需要的不只是經濟資源，也需要有人陪伴、協助做決定，及面對照顧責任帶來的心理衝擊，這群人誰要處理。

她認為，18歲以下的年輕照顧者多數仍在學校，因此教育部門應強化校園支持系統，提高學校對年輕照顧者的辨識及協助能力；當年輕照顧者離開學校、進入職場後，現階段社會也缺乏明確的求助機制，應建立銜接支持。

陳景寧說，另內政部也該檢討廢除孝行獎，過去6年間孝行獎得獎者有逾8成為24歲以下年輕照顧者，認為若僅透過獎項表揚照顧行為，卻未處理年輕人承擔照顧責任所面臨的內在衝突，恐無法真正解決問題。

她呼籲，年輕照顧者已經逐漸出現，但衛政系統支持較少，政府將年輕照顧者列為長照系統優先支持對象。若年輕照顧者有照顧壓力或需要協助，也可撥打家庭照顧者關懷專線0800507272，由專線協助連結相關資源。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線