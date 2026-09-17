補助也不夠？情侶算完國旅花費改查日韓機票 一派勸：別跟窮遊比

台灣國旅和出國旅遊到底哪個比較划算，常讓不少人陷入選擇困難。一名網友就分享，原本只是想趁年假還沒休完，和男友安排一趟3至5天的國內旅行，沒想到算完旅費後，兩人竟默默打開機票App，開始研究日本、韓國機票。

原PO在Dcard「閒聊板」發文表示，兩人原本完全沒想出國，只打算在台灣玩，並列出台南、高雄、台中、南投以及花東等選項。像是台南、高雄可以吃美食、逛駁二；台中、南投則能安排日月潭、高美濕地；她自己最想去花蓮、台東，但一想到交通距離，就開始覺得「錢包在哭」。

真正開始算錢後，兩人才發現，交通、住宿、餐飲、門票等費用全部加起來，國旅其實沒有想像中便宜，尤其花東的交通和住宿更讓預算一路往上衝。

原PO透露，兩人「算到後面突然都不講話」，原本甚至想乾脆放棄旅行，沒想到男友默默打開機票App，開始查看香港、首爾、濟州島、釜山、沖繩及福岡等地。看到最後，男友忍不住問，國旅再算下去，「是不是已經可以去日本或韓國了？」

原PO也坦言，出國當然還有機場交通、網卡、行李等額外費用，不是真的一定比較便宜，但當國旅價格累積到一定程度，確實會讓人產生「都已經要花這麼多了，為什麼不出國？」的想法。

貼文曝光後，不少網友深有同感，表示「現在國旅真的很貴，尤其住宿費跟交通」、「5天真的可以出國」、「如果只是走走看看，那我絕對100%推國外旅行」，甚至有人分享，原本打算去花東，問完住宿價格後，「當天就買好宿霧的機票了」。

不過，也有另一派網友認為，國旅仍有優勢，例如不用花時間搭飛機、交通較方便，若假期不長，反而能把更多時間留給旅遊本身。也有人指出，只要住宿不要選太高級，國內旅行仍能控制預算，不能拿「國旅住好吃好」直接和「國外窮遊」相比。

交通部再推國旅補助，1111人力銀行調查發現，39%上班族因優惠提高平日出遊意願，另有14.2%原本沒有國旅計畫，但看到補助後開始考慮，總計60.9%受訪者年底前有過夜國旅規畫。

至於補助能否讓民眾「多住一晚」，33.3%表示要看住宿原價、26.1%認為取決於目的地是否值得多玩一天，另有9.5%明確表示補助有感、願意續住。若以連住2晚來看，平均補助金額約需達3545元，較能提高續住意願。

這波平日住宿補助9月上路，第一晚最高補助800元、同一旅宿續住第二晚再加碼1200元。不少業者也同步推出房價折抵、房型升等及餐飲優惠，希望進一步刺激平日住宿與國內旅遊需求。