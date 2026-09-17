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南科沙崙園區年耗電超越新北 環團籲增加使用綠能

中央社／ 台北17日電

南科沙崙園區明天進行二階環評範疇界定會議。環保團體今天指出，此園區年耗電237億度超越新北市；呼籲進駐南科與主要廠商台積電增加投資綠能，負起具體用電責任。

由國家科學及技術委員會南部科學園區管理局提出的「南部科學園區沙崙園區開發計畫」，明天將於環境部進行第二階段環境影響評估範疇界定會議。

根據南科管理局規畫，此案開發面積約506公頃，未來將引進產業以半導體、AI雙核心產業為核心，預估約可提供3萬5000個就業機會，年產值可達新台幣2.2兆元。

環團今天舉辦記會，指出此園區一年耗電量預估將高達237億度，單一園區就超過新北市整年度用電量（223.9億度）。巨大的新增用電，可能會牽動南部電網、再生能源、天然氣需求及溫室氣體排放，由更多地方與社區承擔。

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，此計畫最大進駐廠商為台積電，已公開承諾2030年使用60%的再生能源、2040年達100%再生能源；然而，沙崙園區僅承諾2040年45%再生能源的最低標準，落後台積電自身提出的目標。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，根據報告書內容，沙崙園區估算溫室氣體年排放量約2139萬噸，約台積電目前全公司排放量的1.6倍。相較於韓國已推動RE100（2020至2050年間達成100%使用再生能源電力）產業園區，台灣也應嚴格接軌國際目標。

環境權保障基金會主任湯琳翔表示，沙崙園區近乎全數須仰賴興達電廠的供應，可能會讓興達電廠舊的5部燃氣機組無法如期除役，使下風處高屏地區居民長年期盼的空污減量效益遭到無限期延後。

環團共同強調，台灣新增電源的開發，很大一部分是回應半導體與高科技產業持續增加的用電需求，既然這些產業從電力供應中獲得巨大利益，就不能只要求政府和台電負責，卻由社會共同承擔發電設施的成本與環境風險。

南科管理局指出，將配合政策環評規定，積體電路先進製程量產後，每年取得前一年度實際用電量25%再生能源，2040年起取得45%及2050年起取得100%再生能源為目標。

另外，南科管理局將優先協助媒合園區廠商認購台南地區設置屋頂光電系統，園區公共設施也會使用低碳電力及智慧電網，讓能源有效利用，且將請進駐廠商持續研討及精進多項節能設施。

環團 南科 綠能

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