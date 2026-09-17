從周邊神經到中樞決策 黃怡嘉掌中醫藥司育才造園區

從望聞問切、深諳精神醫學的臨床醫師，轉身成制定政策決策者，新任衛福部中醫藥司長黃怡嘉笑稱在周邊神經打滾多年，終於回到中樞神經，首要將強化人才培育與打造中醫藥園區。

「換一換跑道嘛！」黃怡嘉接任衛生福利部中醫藥司長一個多月，他比喻過去在第一線像「周邊神經網絡」，不斷把基層聲音回傳給中央，如今轉換身分參與「大腦決策」，發現大腦運作得顧及各種策略與阻礙。

談起未來藍圖，黃怡嘉今天與媒體座談表示，首要之務便是中醫教育訓練的深化與專科制度的推展，強調中醫專科醫師制度雖在中醫界尚未凝聚完全共識，但示範計畫仍會持續推進。

他以自身同時具有中醫、西醫精神科專長為例，韓國的韓醫專科醫師裡就有「精神科」，雖然台灣目前還沒有，但中西醫結合在精神領域有極大互補空間。

黃怡嘉肩負兩大重任，推動國家中醫藥研究所改制為行政法人「國家中醫藥研究院」，以及接管彰化明道大學退場校地打造中醫藥農業與科技園區。

「我們已經慢韓國很多年了，韓醫研究院早就成立了！」黃怡嘉轉述向行政院長卓榮泰報告時的共識，強調中醫的國際發言權不能被韓國、日本或中國端走，「台灣中醫做得非常好，從清冠一號到Taiwancan help，我們的量能絕不會輸。」

至於明道大學校地的轉型，黃怡嘉指出，台灣中藥材高達85%至90%仰賴國外進口，在氣候變遷與地緣政治威脅下，必須盤點國產自種的國家韌性。

他也坦言，種中藥不是「我叫你種你就種，種了我就用」這麼簡單，就像種芋頭，大甲和甲仙都有種，因為土壤、氣候不同，長出來就不太一樣；中藥牽涉基原正確性、有效濃度、農藥與重金屬控管，得先建立標準化模式，才能輔導農民契作。

面對長年懸而未決的中藥房人才與產業萎縮議題，黃怡嘉表示，中醫藥司除了透過既有法規解釋令，讓中藥相關科系學生與藥師合力穩固產業，也會積極引導中西醫藥跨界銜接。

黃怡嘉是中國醫藥大學中醫學院中醫學系博士班醫學博士，歷任國軍桃園總醫院精神科住院醫師、三軍總醫院中醫部主治醫師等職務，他是台灣清冠一號（NRICM 101）共同發明人，曾獲110年台北市中醫師公會第六屆中醫杏林獎、113年中華民國中醫師公會全國聯合會第一屆中醫師華陀醫療奉獻獎_清冠一號研發貢獻獎。