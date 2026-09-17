快訊

快搶！好市多AirPods 4一夜出清降價 網友傻眼：比二手價還便宜

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

聽新聞
0:00 / 0:00

從周邊神經到中樞決策 黃怡嘉掌中醫藥司育才造園區

中央社／ 台北17日電

從望聞問切、深諳精神醫學的臨床醫師，轉身成制定政策決策者，新任衛福部中醫藥司長黃怡嘉笑稱在周邊神經打滾多年，終於回到中樞神經，首要將強化人才培育與打造中醫藥園區。

「換一換跑道嘛！」黃怡嘉接任衛生福利部中醫藥司長一個多月，他比喻過去在第一線像「周邊神經網絡」，不斷把基層聲音回傳給中央，如今轉換身分參與「大腦決策」，發現大腦運作得顧及各種策略與阻礙。

談起未來藍圖，黃怡嘉今天與媒體座談表示，首要之務便是中醫教育訓練的深化與專科制度的推展，強調中醫專科醫師制度雖在中醫界尚未凝聚完全共識，但示範計畫仍會持續推進。

他以自身同時具有中醫、西醫精神科專長為例，韓國的韓醫專科醫師裡就有「精神科」，雖然台灣目前還沒有，但中西醫結合在精神領域有極大互補空間。

黃怡嘉肩負兩大重任，推動國家中醫藥研究所改制為行政法人「國家中醫藥研究院」，以及接管彰化明道大學退場校地打造中醫藥農業與科技園區。

「我們已經慢韓國很多年了，韓醫研究院早就成立了！」黃怡嘉轉述向行政院長卓榮泰報告時的共識，強調中醫的國際發言權不能被韓國、日本或中國端走，「台灣中醫做得非常好，從清冠一號到Taiwancan help，我們的量能絕不會輸。」

至於明道大學校地的轉型，黃怡嘉指出，台灣中藥材高達85%至90%仰賴國外進口，在氣候變遷與地緣政治威脅下，必須盤點國產自種的國家韌性。

他也坦言，種中藥不是「我叫你種你就種，種了我就用」這麼簡單，就像種芋頭，大甲和甲仙都有種，因為土壤、氣候不同，長出來就不太一樣；中藥牽涉基原正確性、有效濃度、農藥與重金屬控管，得先建立標準化模式，才能輔導農民契作。

面對長年懸而未決的中藥房人才與產業萎縮議題，黃怡嘉表示，中醫藥司除了透過既有法規解釋令，讓中藥相關科系學生與藥師合力穩固產業，也會積極引導中西醫藥跨界銜接。

黃怡嘉是中國醫藥大學中醫學院中醫學系博士班醫學博士，歷任國軍桃園總醫院精神科住院醫師、三軍總醫院中醫部主治醫師等職務，他是台灣清冠一號（NRICM 101）共同發明人，曾獲110年台北市中醫師公會第六屆中醫杏林獎、113年中華民國中醫師公會全國聯合會第一屆中醫師華陀醫療奉獻獎_清冠一號研發貢獻獎。

中醫 神經 衛福部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開學演講破百萬瀏覽！陽明交大教授為何勸大學生少用AI？

久坐、熬夜、少喝水 小心攝護腺發炎

聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

與蔡英文台大開講憶防疫險慘賠 蔡明忠笑稱「政府欠我們獎章」

相關新聞

八曜和茶、青山都上榜！食藥署抓違規手搖飲 「這間」挨罰13萬最慘

台灣人愛喝手搖飲，食藥署今天公布最新稽查結果，包括青山、八曜和茶等知名店家都上榜，分別被查獲腸桿菌科超標140倍、總咖啡...

19歲男照顧阿嬤釀悲劇 醫揭年輕照顧者困境：知道有資源也未必敢求助

國內又發生長照悲歌。高雄鳳山區一名19歲曾姓男大生，長期照顧臥床的84歲阿嬤，昨天一時情緒失控，手持利刃傷害阿嬤，家人透過監視器發現不對勁，深夜十點前往查看，發現阿嬤倒臥血泊中，並於三樓發現自傷的男大生。北醫附醫精神科專任主治醫師洪珊表示，照顧長輩對中壯年已是沈重負荷，更何況青少年，他們正值成長、自我探索時期，同時肩負照顧責任，壓力爆表，恐走向極端。

中秋烤肉夾「生熟共用」正常？兩派吵翻 衛生局提醒：恐交叉污染

中秋節不少人都會揪親朋好友烤肉，但從生肉下烤網到熟食入口，其中一個小動作可能暗藏食安風險。過去就有網友好奇，烤肉時究竟能不能用同一支夾子同時夾生肉與熟食？話題一出也掀起兩派網友討論。

新光三越入主台北車站商場 吳昕陽：未來樞紐經濟持續擴大布局

今年是百貨零售業充滿話題，南霸天漢神進軍台中，今年四月漢神洲際購物廣場開業，新光三越7月25日正式入主台北車站商場，大巨蛋遠東Garden City商場棟最後一塊拼圖在9月16日全區開幕，新光三越台南中山店營業30年後將在10月底歇業。新光三越副董吳昕陽表示，7月承接北車商場，對我們來說是樞紐經濟的第一步，未來在這塊領域會逐漸擴大，對營運是重要的一環。

補助也不夠？情侶算完國旅花費改查日韓機票 一派勸：別跟窮遊比

台灣國旅和出國旅遊到底哪個比較划算，常讓不少人陷入選擇困難。一名網友就分享，原本只是想趁年假還沒休完，和男友安排一趟3至5天的國內旅行，沒想到算完旅費後，兩人竟默默打開機票App，開始研究日本、韓國機票。

急性心肌梗塞和死神搶命…北市聯醫AI助攻 打造24小時心血管救治網

藝人陳建州日前因急性心肌梗塞緊急送台大醫院開刀，搶回一命。台北市立聯合醫院今指出，急性心肌梗塞、致命性心律不整等心血管急症分秒必爭，從院前評估、急診處置到心導管及重症照護，每一環節都需緊密銜接，聯醫整合跨院區資源、AI助攻，打造24小時心血管救治網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。