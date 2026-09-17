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新光三越入主台北車站商場 吳昕陽：未來樞紐經濟持續擴大布局

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越7月接手台北車站商場後，將於第四季啟動三階段改裝。聯合報系資料照
新光三越7月接手台北車站商場後，將於第四季啟動三階段改裝。聯合報系資料照

今年是百貨零售業充滿話題，南霸天漢神進軍台中，今年四月漢神洲際購物廣場開業，新光三越7月25日正式入主台北車站商場，大巨蛋遠東Garden City商場棟最後一塊拼圖在9月16日全區開幕，新光三越台南中山店營業30年後將在10月底歇業。新光三越副董吳昕陽表示，7月承接北車商場，對我們來說是樞紐經濟的第一步，未來在這塊領域會逐漸擴大，對營運是重要的一環。

新光三越承接北車商場後將投入10億重新打造國門形象，新光三越已向台鐵提交「整建計畫書」，預計今年第四季起分三階段改裝。

新光三越執行副總吳昕昌指出，第四季改裝以第一階段以一樓南側、北側、中島為主，第二階段改公共空間，第三階段針對B1、2樓，由於改裝期間要維持7成營運，改裝期預計費時2年8個月。北車商場營業空間4,300坪，當中二樓占3,500坪，二樓更是機電、消防、排煙等設備聚集處，因此需要準備、投入最多。另外也會增加兩部現在沒有的B1至2樓直達電梯，方便長者、攜帶行李、娃娃車的旅客使用。

除了現有黑白格地板的大廳明年將走入歷史，至於台鐵大廳未來會不會再開放，吳昕昌表示，我們會負責未來地板樣貌的設計，但大廳是否開放，要由台鐵決定。

至於台鐵周邊像是移工、街友議題，吳昕昌認為，移工、街友都是台北車站環境的一部分，最近我們也向社福團體取經、學習，我們彼此的關係應該要共好共存。

新光三越 吳昕陽 台北車站

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