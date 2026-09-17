急性心肌梗塞和死神搶命…北市聯醫AI助攻 打造24小時心血管救治網

藝人陳建州日前因急性心肌梗塞緊急送台大醫院開刀，搶回一命。台北市立聯合醫院今指出，急性心肌梗塞、致命性心律不整等心血管急症分秒必爭，從院前評估、急診處置到心導管及重症照護，每一環節都需緊密銜接，聯醫整合跨院區資源、AI助攻，打造24小時心血管救治網。

聯醫表示，在中興院區設置「西區急重症心血管中心」，串聯東區仁愛院區既有的急重症心血管照護經驗與專業團隊，整合心臟內科、心臟外科、急診、加護病房及相關專科，建構24小時、365天不間斷的救治體系。

院方說，透過各院區依專長、量能分工，以及即時支援與轉介機制，讓需要緊急心導管或進階重症治療的病人迅速銜接適當團隊，落實「病人不漏接、醫療不中斷」。

聯醫除了跨院區人力與設備整合，也導入人工智慧心電圖(AI ECG)輔助臨床判讀。中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，AI ECG可分析心電圖中的細微特徵，協助第一線醫療人員辨識疑似急性心肌梗塞、重要心律異常及其他高風險訊號，作為臨床決策參考，「AI並非取代醫師，而是協助醫師更快掌握異常」。

陳郁安說，結合院前心電圖與救護端資訊傳輸，可在病人抵達醫院前掌握風險，提早通知急診、心臟科及心導管團隊準備，縮短到院後等待時間。

他指出，對急性心肌梗塞而言，「時間就是心肌(Time is muscle)」，救治關鍵在於從院前辨識、急診處置、專科評估到心導管治療的流程能否順暢銜接。北市聯醫透過AI ECG協助消防局建構心肌梗塞預警系統，提早辨識高風險病人，再藉由跨院區整合，確保後續有適當團隊與設備即時接手。

聯醫強調，將持續整合中興、仁愛及各院區心血管醫療量能，結合AI與智慧醫療工具，完善北市心血管急重症救治網絡，讓市民在關鍵時刻獲得即時、連續且適切的醫療照護。