快訊

快搶！好市多AirPods 4一夜出清降價 網友傻眼：比二手價還便宜

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

聽新聞
0:00 / 0:00

急性心肌梗塞和死神搶命…北市聯醫AI助攻 打造24小時心血管救治網

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院中興院區。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院中興院區。記者林佳彣／攝影

藝人陳建州日前因急性心肌梗塞緊急送台大醫院開刀，搶回一命。台北市立聯合醫院今指出，急性心肌梗塞、致命性心律不整等心血管急症分秒必爭，從院前評估、急診處置到心導管及重症照護，每一環節都需緊密銜接，聯醫整合跨院區資源、AI助攻，打造24小時心血管救治網。

聯醫表示，在中興院區設置「西區急重症心血管中心」，串聯東區仁愛院區既有的急重症心血管照護經驗與專業團隊，整合心臟內科、心臟外科、急診、加護病房及相關專科，建構24小時、365天不間斷的救治體系。

院方說，透過各院區依專長、量能分工，以及即時支援與轉介機制，讓需要緊急心導管或進階重症治療的病人迅速銜接適當團隊，落實「病人不漏接、醫療不中斷」。

聯醫除了跨院區人力與設備整合，也導入人工智慧心電圖(AI ECG)輔助臨床判讀。中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，AI ECG可分析心電圖中的細微特徵，協助第一線醫療人員辨識疑似急性心肌梗塞、重要心律異常及其他高風險訊號，作為臨床決策參考，「AI並非取代醫師，而是協助醫師更快掌握異常」。

陳郁安說，結合院前心電圖與救護端資訊傳輸，可在病人抵達醫院前掌握風險，提早通知急診、心臟科及心導管團隊準備，縮短到院後等待時間。

他指出，對急性心肌梗塞而言，「時間就是心肌(Time is muscle)」，救治關鍵在於從院前辨識、急診處置、專科評估到心導管治療的流程能否順暢銜接。北市聯醫透過AI ECG協助消防局建構心肌梗塞預警系統，提早辨識高風險病人，再藉由跨院區整合，確保後續有適當團隊與設備即時接手。

聯醫強調，將持續整合中興、仁愛及各院區心血管醫療量能，結合AI與智慧醫療工具，完善北市心血管急重症救治網絡，讓市民在關鍵時刻獲得即時、連續且適切的醫療照護。

血管 北市 陳建州

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救

白天空心的城市 留下來的長者，基隆急重症醫療如何接招

陳建州突心肌梗塞送醫裝支架 醫揭90分鐘黃金搶救期

相關新聞

八曜和茶、青山都上榜！食藥署抓違規手搖飲 「這間」挨罰13萬最慘

台灣人愛喝手搖飲，食藥署今天公布最新稽查結果，包括青山、八曜和茶等知名店家都上榜，分別被查獲腸桿菌科超標140倍、總咖啡...

19歲男照顧阿嬤釀悲劇 醫揭年輕照顧者困境：知道有資源也未必敢求助

國內又發生長照悲歌。高雄鳳山區一名19歲曾姓男大生，長期照顧臥床的84歲阿嬤，昨天一時情緒失控，手持利刃傷害阿嬤，家人透過監視器發現不對勁，深夜十點前往查看，發現阿嬤倒臥血泊中，並於三樓發現自傷的男大生。北醫附醫精神科專任主治醫師洪珊表示，照顧長輩對中壯年已是沈重負荷，更何況青少年，他們正值成長、自我探索時期，同時肩負照顧責任，壓力爆表，恐走向極端。

中秋烤肉夾「生熟共用」正常？兩派吵翻 衛生局提醒：恐交叉污染

中秋節不少人都會揪親朋好友烤肉，但從生肉下烤網到熟食入口，其中一個小動作可能暗藏食安風險。過去就有網友好奇，烤肉時究竟能不能用同一支夾子同時夾生肉與熟食？話題一出也掀起兩派網友討論。

新光三越入主台北車站商場 吳昕陽：未來樞紐經濟持續擴大布局

今年是百貨零售業充滿話題，南霸天漢神進軍台中，今年四月漢神洲際購物廣場開業，新光三越7月25日正式入主台北車站商場，大巨蛋遠東Garden City商場棟最後一塊拼圖在9月16日全區開幕，新光三越台南中山店營業30年後將在10月底歇業。新光三越副董吳昕陽表示，7月承接北車商場，對我們來說是樞紐經濟的第一步，未來在這塊領域會逐漸擴大，對營運是重要的一環。

補助也不夠？情侶算完國旅花費改查日韓機票 一派勸：別跟窮遊比

台灣國旅和出國旅遊到底哪個比較划算，常讓不少人陷入選擇困難。一名網友就分享，原本只是想趁年假還沒休完，和男友安排一趟3至5天的國內旅行，沒想到算完旅費後，兩人竟默默打開機票App，開始研究日本、韓國機票。

急性心肌梗塞和死神搶命…北市聯醫AI助攻 打造24小時心血管救治網

藝人陳建州日前因急性心肌梗塞緊急送台大醫院開刀，搶回一命。台北市立聯合醫院今指出，急性心肌梗塞、致命性心律不整等心血管急症分秒必爭，從院前評估、急診處置到心導管及重症照護，每一環節都需緊密銜接，聯醫整合跨院區資源、AI助攻，打造24小時心血管救治網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。