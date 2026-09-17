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19歲男照顧阿嬤釀悲劇 醫揭年輕照顧者困境：知道有資源也未必敢求助

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，祖孫雙雙被送醫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，祖孫雙雙被送醫。記者石秀華／翻攝

國內又發生長照悲歌。高雄鳳山區一名19歲曾姓男大生，長期照顧臥床的84歲阿嬤，昨天一時情緒失控，手持利刃傷害阿嬤，家人透過監視器發現不對勁，深夜10點前往查看，發現阿嬤倒臥血泊中，並於三樓發現自傷的男大生。北醫附醫精神科專任主治醫師洪珊表示，照顧長輩對中壯年已是沈重負荷，更何況青少年，他們正值成長、自我探索時期，同時肩負照顧責任，壓力爆表，恐走向極端。

洪珊表示，過去討論到長照悲歌，各界較關注「老老照顧」，隨著人口結構改變，也愈來愈多青少年扛起照顧的責任。她的另一個身分是台北醫學大學的輔導中心主任，今年校方收到衛福部委託教育部來函調查，盼能了解，各大專院校中，是否有學生擔任家庭中主要照顧者，北醫大的年輕照顧者占比雖低，但仍有少數學生需照顧家中親人。

大家認為，年輕人熟悉網路、手機，應該更懂得尋求資源、對外求助。洪珊說，臨床觀察並非如此，許多照顧者常認為自己是家中相對健康、比較有能力照顧別人的人，產生「我不能喊累」、「其他人已經很辛苦，我必須撐下去」的想法，反而不容易承認自己已超出負荷，即使知道哪裡有資源，能不能求助是另一回事。

洪珊說，校園中部分年輕照顧者申請家庭照顧假，或尋求免費三次心理諮商時才被發現，顯示他們對外求助的機率，恐比其他家庭照顧者低。

另一項原因是，青年照顧者本身未覺察照顧壓力已不堪負荷。洪珊建議，無論年齡，任何階段的照顧者都可以從「情緒、生理、生活及功能」四個面向觀察。

首先是情緒改變，如果近期明顯易怒、焦慮、憂鬱，過去可忍受的小事，現在容易引爆情緒，就要提高警覺；二是身體變化，例如睡不好、失眠、食欲明顯改變等，也可能反映長期壓力。

三是原本有興趣的事情「做不動了」。洪珊表示，若因長期照顧，逐漸無法從事原本喜歡的活動，甚至有時間做卻提不起興趣，已是需要注意的憂鬱症狀之一。最後觀察「功能」是否受損，包括無法專心上課、學業明顯退步、工作專注力下降，或人際關係受到影響。

她提醒，照顧者不要因為認為「別人比我更辛苦」，就否定自己的疲憊。每個人的承受能力都有極限，當情緒、睡眠、食欲、生活興趣或學業、工作功能開始出現變化，就應考慮向外求助，並提醒自己，如果沒有照顧好自己，是沒有辦法好好照顧別人的。

家庭照顧者壓力自我檢測量表

https://workdai.github.io/caregiver-stress-scale/

照顧者 照顧 阿嬤

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