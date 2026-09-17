中秋烤肉夾「生熟共用」正常？兩派吵翻 衛生局提醒：恐交叉污染

中秋節不少人都會揪親朋好友烤肉，但從生肉下烤網到熟食入口，其中一個小動作可能暗藏食安風險。過去就有網友好奇，烤肉時究竟能不能用同一支夾子同時夾生肉與熟食？話題一出也掀起兩派網友討論。

一名網友曾在PTT以「可以接受烤肉夾生熟共用嗎？」為題發文，表示每年中秋節和朋友烤肉時，偶爾會遇到有人拿夾過生肉的烤肉夾，直接將烤熟的肉夾起來，但身邊似乎有不少朋友並不介意，認為「反正很久才烤一次」。原PO則習慣用自己的筷子夾熟食，因此好奇其他人是否介意生、熟食共用同一支夾子。

貼文引發熱議，不少網友認為不用太在意，紛紛表示「我會把夾子烤一烤」、「吃火鍋也是共用啊」、「把夾子烤一烤，夾過生的地方貼烤網烤一下」、「一開始會分開，後來就忘了哪一隻是生的」，甚至有人笑稱「不是只分夾食材跟夾木炭的而已嗎？」不過，也有另一派網友堅持生熟分開，直言「燒烤跟火鍋都要分生熟」、「我很介意」、「烤肉本來就不會只有一支夾子，當然要分」。

究竟生熟食夾子能不能共用？台北市政府衛生局提醒，烤肉也應遵守預防食品中毒「五要原則」，包括食材要新鮮、處理前要洗手、肉類及海鮮要低溫保存，以及食物要徹底加熱。處理食材時，砧板、刀具等器具也應區分生、熟食使用。

衛生局特別提醒，烤肉時應避免夾子接觸熟食後又碰觸生肉，或夾過生肉後直接拿取熟食，以免造成交叉污染。因此，烤肉時最好準備不同夾具分別處理生、熟食材，並將肉品及海鮮徹底加熱後再食用，才能降低食品中毒風險。

醫師黃軒曾發文指出，海鮮從捕撈、冷鏈運送到進入冰箱，只要其中一個環節出問題，就可能成為病毒與細菌的溫床。尤其生蠔、蛤蜊、蝦類、花枝、章魚、螃蟹及魚片，都屬於較容易藏菌或帶有病毒、寄生蟲風險的食材，其中貝類更可能累積諾羅病毒，若未徹底加熱，食用後恐引發嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水。

黃軒提醒，烤海鮮時最重要的是「徹底加熱」，中心溫度最好達70°C以上。生蠔、蛤蜊應烤至開殼並持續加熱，蝦類則要等蝦殼變紅、蝦肉變白，螃蟹建議先蒸熟再烤，魚片也應避免半生不熟；此外，解凍後的海鮮不要再次冷凍，以降低細菌滋生風險。

烤肉時也要注意生熟食分開，夾生食與熟食的夾子不要混用，食材最好現烤現吃，避免長時間放置。若食用後出現嚴重腹瀉、嘔吐或發燒等症狀，應補充水分及電解質並儘速就醫，不宜自行拖延。