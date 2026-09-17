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影／嘉義城市盛典光織影舞秋節點亮 小熊維尼主題魔術秀變出黃敏惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋節將近，嘉義市年度光影盛事「光織影舞」邁入第7年，適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為「小熊維尼光影森林」，秋節晚點燈開幕。上午宣傳記者會。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義市年度光影盛事「光織影舞」邁入第7年，適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為「小熊維尼光影森林」，秋節晚點燈開幕。上午宣傳記者會。記者魯永明／攝影

秋節將近，嘉義市年度光影盛事「光織影舞」邁入第7年，適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為「小熊維尼光影森林」，秋節晚點燈開幕。上午宣傳記者會，知名魔術師吳冠達以一場充滿驚喜魔術揭開序幕，竟從魔術中「變出」手持紅色氣球的市長黃敏惠，為活動製造話題。

吳冠達台上施展魔術，隨著氣氛逐漸升高，黃敏惠突然手持象徵希望與夢想的紅色氣球，從大型魔術箱中現身，讓來賓驚喜不已，呼應「小熊維尼」主題的童趣想像力。黃敏惠隨後與立委王美惠、前立委張啓楷，以及多名市議員、里長、旅遊觀光及商圈代表共同升起宣傳大氣球，啟動2026光織影舞。

今年最大亮點，迎來小熊維尼原作出版百周年。以「小熊維尼」為主題，結合光影藝術、戶外地景及經典角色，將北香湖公園化身充滿童趣的「光影森林」，黃敏惠表示，今年透過光影藝術重新詮釋跨世紀經典故事，讓小熊維尼與小豬、跳跳虎、屹耳等森林夥伴，在夜色中呈現不同魅力，希望民眾走進光影森林，在童話場景中感受陪伴、分享與友誼。

展區規畫10大光影藝術裝置，將小熊維尼經典角色融入森林、燈光與嘉義「木都」意象，營造沉浸式夜間光影場景。活動期間周末及假日另安排音樂及藝術表演，下午並有「Sweet Market微笑市集」，結合美食、文創及生活選物。

觀光新聞處長鄭雅文說，策展概念從過往奇幻冒險轉向「溫暖陪伴」，小熊維尼與森林夥伴的友誼，以及作品傳達的知足、簡單生活價值，呼應現代城市生活中「慢下來、享受小幸福」需求，希望打造跨世代共享的中秋記憶。展區規模升級，主視覺由國際華裔設計師、策展人Dan el Wong（黃偉豪）操刀，以小熊維尼、小豬、跳跳虎、屹耳等經典角色為主角，角色手持象徵希望與夢想的紅色氣球，搭配彩帶、森林光影及嘉義「木都」意象，呈現人、城市與自然共生的特色。

除光影裝置，活動期間周末及假日安排表演，讓民眾不只「看」光影，也能「聽」音樂。下午有「Sweet Market微笑市集」，集結特色美食、文創品牌及生活選物，打造光影、音樂、美食與市集兼具的秋日休閒場域。今年特別推出「行動蜂蜜罐」古早味雞蛋冰推車，融入嘉義在地養蜂產業，推出限定蜂蜜口味，讓遊客透過味覺認識嘉義土地、生態與永續理念。

「光織影舞」2020年推出已成為嘉市中秋代表性城市節慶。展期25日至10月11日，每晚6時至10時點燈，Sweet Market下午4時起開放，展區每晚4場定時光影展演。活動會場設3個出入口，採單一順時針動線管制。建議遊客多利用大眾運輸，可搭乘台灣好行「光林我嘉線」及YouBike 2.0；市區公車至12月31日持電子票證仍享免費搭乘。活動資訊請至市府官網、「嘉市好旅行」臉書、IG粉絲專頁，以及2026光織影舞活動網站查詢。

秋節將近，嘉義市年度光影盛事「光織影舞」邁入第7年，適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為「小熊維尼光影森林」，秋節晚點燈開幕。上午宣傳記者會。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義市年度光影盛事「光織影舞」邁入第7年，適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為「小熊維尼光影森林」，秋節晚點燈開幕。上午宣傳記者會。記者魯永明／攝影

知名魔術師吳冠達以一場充滿驚喜魔術揭開序幕，竟從魔術中「變出」手持紅色氣球的市長黃敏惠，為活動製造話題。記者魯永明／攝影
知名魔術師吳冠達以一場充滿驚喜魔術揭開序幕，竟從魔術中「變出」手持紅色氣球的市長黃敏惠，為活動製造話題。記者魯永明／攝影

秋節將近，嘉義市年度光影盛事「光織影舞」邁入第7年，適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為「小熊維尼光影森林」，秋節晚點燈開幕。上午宣傳記者會。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義市年度光影盛事「光織影舞」邁入第7年，適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為「小熊維尼光影森林」，秋節晚點燈開幕。上午宣傳記者會。記者魯永明／攝影

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秋節將近，嘉義市年度光影盛事「光織影舞」邁入第7年，適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，市府取得唯一授權室外主題，將北香湖公園打造為「小熊維尼光影森林」，秋節晚點燈開幕。上午宣傳記者會。記者魯永明／攝影

嘉市長黃敏惠與立委王美惠、前立委張啓楷，以及多名市議員、里長、旅遊觀光及商圈代表共同升起宣傳大氣球，啟動2026光織影舞。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠與立委王美惠、前立委張啓楷，以及多名市議員、里長、旅遊觀光及商圈代表共同升起宣傳大氣球，啟動2026光織影舞。記者魯永明／攝影

嘉義 小熊維尼 黃敏惠

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