影／行政院公布秋節疏運措施 提醒民眾含肉月餅勿入國門

行政院今天舉行院會，中秋節即將到來，院會後記者會公布今年中秋節交通疏運措施，行政院發言人李慧芝轉述院長裁示，今年高鐵加開176個班次，台鐵加開了160個列次，各行政機關要協助重要的交通樞紐確保車站的秩序，旅客安全以及動線的效率，也請高鐵公司務必要做好管控措施，防範人潮外溢影響到民眾的乘車權益。

在空運的部分，除了妥善服務出入境高峰時段的旅客之外，也要注意邊境安全的管理和各種違禁品，包括肉類食品的防堵等等，要列為重大事件加以防範，而各公路封閉管制路段還有高乘載管制的資訊，以及國道客運的優惠及違規攜待動植物入境以及天候狀況的資訊，要請各單位多加利用多元管道，來積極宣導警示。

交通部官員表示，高鐵的部分，因為中秋假期是高鐵尖峰的節日，高鐵預計今年可能會突破179萬個人次，所以高鐵也提供了176個班次做加班服務。另外9月28日大概是高鐵的另一個尖峰運量，所以預計當日的人次可能會突破歷史高點，會達到34萬人次。在台鐵的部分，預估每日平均運量大概是70.7萬人次，最高峰的話大概會是78.5萬人次，台鐵也全線加開了160個列次，其中會以東線為主要投入。

在國內航空的部分預計規畫開行1642架次，會提供13.1萬個座位，在桃園機場的部分預計會開行4000多個架次，每日可以輸運16.1萬個人次，海運的部分，在離島航運的部分，會開行830個行次，可以疏運11萬人次。金馬小三通的部分會開行216個行次，可以疏運5.8萬的座位。政院最後提醒一下民眾，進入國門不要攜帶動植物產品，含肉的月餅可能是容易大家忽略的部分。提醒大家多加注意。