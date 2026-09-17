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她推嬰兒車批「好手好腳霸占電梯」掀論戰 醫揭經歷：可多點善意

聯合新聞網／ 綜合報導
近日推嬰兒車該不該優先使用電梯一事引發討論，李政穎醫師認為在行有餘力的情況下，可以多給出一點善意。示意圖／ingimage
近日推嬰兒車該不該優先使用電梯一事引發討論，李政穎醫師認為在行有餘力的情況下，可以多給出一點善意。示意圖／ingimage

遇到嬰兒車等著搭電梯，每個人都該優先禮讓嗎？近日Threads上有一名媽媽發文道，「有了小孩之後才意識到，好手好腳霸占電梯的人真的太多」，意外掀起討論，其中一則留言回應「你也有手有腳，而且你們進來，是占到大家最多位置的人」，獲得1.2萬個讚，引發神經外科醫師李政穎關注。他在臉書「李腦師卡好」發文表示，真正值得討論的，或許不是「誰有資格搭電梯」，而是當有限空間遇到需求不同的人時，是否願意在行有餘力的情況下，多給出一點善意。

李政穎指出，他認同不能單從外表判斷一個人是否「好手好腳」，因為有些心肺疾病、神經系統疾病或其他障礙並不一定能從外觀辨識，因此任何人都有可能有搭乘電梯的需求。不過，他認為推著嬰兒車的家長確實存在實際限制，例如嬰兒車不便進出樓梯或手扶梯，而若電梯本身標示「優先禮讓」，其意義應是在人數或空間有限時，優先提供給有較高需求的人使用，而不是代表其他人完全不能搭乘。

李政穎也分享自己過去在Lalaport的經驗。他表示，當時週末人潮眾多，他與妻子帶著4歲兒子排隊搭電梯，恰好遇到一台「優先禮讓客梯」。由於後方還有推嬰兒車的媽媽，妻子便先讓出通道，希望讓對方進入，沒想到其他民眾快速進入電梯，最後反而是推嬰兒車的媽媽與他的妻子留在電梯外，讓妻子相當氣憤。

身為父親的李政穎也提到，過去曾因進修帶孩子在國外生活數個月，過程中讓他感受到，一個地方是否對親子友善，不一定只取決於硬體設施，更多時候是來自日常生活中的小小舉動，例如有人主動幫忙扶門、電梯擁擠時往旁邊站一步，或看到推嬰兒車的家庭時說一聲「你們先」。在他看來，這些看似微小的善意，對帶孩子出門的家長而言都可能帶來很大的幫助。

不過，原本文章引發大量討論後，李政穎也進一步補充，希望避免外界將文章解讀成「不讓電梯就是不友善」。他強調，禮讓本來就是一個人主動做出的友善選擇，不應強迫任何人一定要把電梯讓給特定族群；同樣地，選擇不禮讓，也不能因此直接認定對方不友善，畢竟每個人都有自己的處境，也可能存在外表看不出來的需求。

對於原PO使用「好手好腳霸占電梯」的說法，李政穎也認為這樣的措辭帶有情緒，容易引發爭議，因為單憑外表無法判斷一個人是否有特殊需求。他表示，比起持續爭論「誰比較沒禮貌」，更值得思考的是，在自己有餘力時，能否多等一下、多讓一個位置，無論對象是推嬰兒車的家庭、孕婦、長者、身障者，或是有肉眼無法辨識需求的人。

李政穎最後表示，他並非主張任何人都有「一定要禮讓」的義務，而是希望公共空間中的每個人，在可以做到的情況下多一些體諒，「希望我們的選擇裡，可以偶爾多一點點善意」，也讓親子家庭在公共空間中不必因為帶著孩子，而總覺得自己是在造成別人的麻煩。

電梯 嬰兒車 小孩 李政穎

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