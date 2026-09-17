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中秋連假4天 交通部估國5南向車流增8成、高鐵加開176班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中秋節連假將於9月25日至28日登場，適逢教師節，形成4天連假，交通部公布疏運規劃，預估國道南向車流25日達平日1.5倍，其中國道5號更上看1.8倍；北向車流則於27日達高峰，約為平日1.3倍。為因應返鄉及出遊需求，高鐵疏運期間加開176班列車，總運能達112.4萬個座位，較平日增加16.8%。

交通部表示，中秋連假疏運作業自9月24日起至29日止，共6天，各疏運單位將透過AI分析交通需求、增加運能及強化場站整備，並視天候及即時路況滾動調整疏運措施。

國道部分，9月25日南向車流量最大，預估為平日1.5倍，國5南向更達1.8倍；北向則以9月27日為主要高峰，約為平日1.3倍，國5北向最大量則落在28日，約為平日1.4倍。連假期間將實施匝道儀控、高乘載、匝道封閉及開放路肩等措施。

其中，9月25日國1內湖至頭份、國3木柵至香山南向入口匝道實施高乘載管制；國5則於9月26日至28日下午1時至6時，蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口匝道實施高乘載管制。交通部建議，西部國道南向可於上午6時前或中午12時後出發，北向則建議南部上午9時前、中部中午12時前出發；國5南向建議上午5時前或下午5時後上路，北向則建議上午9時前出發。

公共運輸方面，高鐵疏運期間加開176班次，其中南下70班、北上106班，總計提供1,150班次、112.4萬個座位，較平日增加16.8%，預估9月28日單日最高運量達34萬人次。台鐵則加開160班列車，運能較平日增加6.8%，平均每日載客量約70.7萬人次。

國道客運部分，平均每日開行7,028班次，另有85條路線提供票價6折優惠，搭配TPASS 2.0+常客優惠及相關回饋，最高可享約4折優惠。搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘部分在地客運，也可享一段票或特定幸福巴士免費等優惠。

東部交通方面，蘇花路廊將視車流機動實施大客車優先措施，並於9月25日至28日4個尖峰時段開放大客車行駛蘇花改路肩，同時管制危險物品車輛及21噸以上大貨車。國內航線疏運期間提供1,642架次、約13.1萬個座位，離島管制航線則有1,412架次、約12.2萬個座位；本島與離島間海運規劃830航次、約19.2萬個座位。

交通部提醒，近期台灣短時強降雨頻繁，連假期間若遇劇烈天候導致交通中斷或有安全疑慮，將視情況採取必要措施，並透過相關APP、警廣及媒體發布即時資訊。另提醒民眾返國時注意月餅是否含肉製品，避免攜帶含肉月餅入境；自行開車或騎車則務必遵守交通規則，切勿酒駕、毒駕或無照駕駛，使用輔助駕駛系統也不可過度依賴，並可透過1968 APP掌握即時路況。

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