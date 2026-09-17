快訊

運動部加碼了！「揮汗有禮延續活動」強勢回歸 打卡滿9周、抽5萬份500元運動幣

台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

聽新聞
0:00 / 0:00

營養午餐遭指芋圓之亂、藍莓之急 餐盒公會駁：非事實拒惡意攻擊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全聯會今發布聲明指出，近期社群平台有不實指稱，台北市的營養午餐甜湯整桶只有5顆芋圓，以致學生根本分不到等情形，嚴正駁斥並非事實，也拒絕以模糊且不特定、不指校名的方式惡意攻擊。示意圖。聯合報系資料照
全聯會今發布聲明指出，近期社群平台有不實指稱，台北市的營養午餐甜湯整桶只有5顆芋圓，以致學生根本分不到等情形，嚴正駁斥並非事實，也拒絕以模糊且不特定、不指校名的方式惡意攻擊。示意圖。聯合報系資料照

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會今發布聲明指出，近期社群平台有不實指稱，台北市的營養午餐甜湯整桶只有5顆芋圓，以及每人只分到3顆藍莓等情形，嚴正駁斥並非事實，業者確實應接受監督，但同時拒絕以模糊且不特定、不指校名的方式惡意攻擊。

近期網路社群平台如Threads、Facebook等出現家長與學生抱怨，學校營養午餐附的芋圓湯，一桶甜湯裡面撈不到幾顆芋圓，以及反映學校午餐香蕉品質不佳、每人只有3顆藍莓等。

全聯會今表示，近期社群平台對學校午餐的關注度很高，從餐點份量、水果大小、成熟度，到1張餐點照片，都可能很快被放大討論。業者確實應接受餐點品質監督，但學校午餐有既有的管理制度，餐點問題應回歸各校午餐供應委員會及供餐契約，由校方及家長向團膳溝通處理。

全聯會以水果為例，要求業者從驗收、製備到出餐做好品管，水果在出場前也應該再次檢查、篩選，能在廠內發現的問題即刻銷毀。由於水果是天然農產品，即使出餐前經過篩選，還是可能出現個別成熟度或品質上的差異。

全聯會表示，若孩子拿到過熟、碰傷或品質不佳的水果，可以直接向老師或學校反映，學校現場有備品就可以立即更換，甚至透過午供會，由學校向團膳業者爭取學生權益，未經內部程序便即以網路公審方式，抹煞第一線餐食人員、學校人員辛勞，並非教學現場樂見情形。

全聯會指出，若發生校園食安問題，午餐供應委員會可依據契約進行記點、扣款，甚至終止契約，家長的學校午餐的建議意見都可以向學校或午供會表達，作為調整菜色及改進供餐品質的重要依據，重申外界切勿以不實資訊誤導視聽，抹煞在第一線為孩子餐食品質戮力付出每位夥伴的辛勞。

藍莓 營養午餐 餐盒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民進黨疑北市免費營養午餐跳票 教育局駁：未延宕

免費營養午餐老師抱怨承擔剩食KPI？北市教育局長：從來沒有過

餐盒公會陳明信籲：設定價機制 讓公家補助是樓地板而非天花版

高雄免費午餐上路一周爆難題 教團轟「找麻煩」點名4大亂象

相關新聞

自己釣魚販售觸法最高罰30萬 釣友錯愕：政府該管的不管

自己釣魚販賣，恐違反漁業法涉及經營漁業。苗栗縣政府最近接獲漁業署交查一件在網路販售自釣的11尾石斑，經縣府調查行為人有船員執照，因此免於受罰，縣府提醒公共水域垂釣或採捕的水產僅能自用，如果販售最高可處30萬元罰鍰，一些釣友得知釣上的魚不能販售，大感錯愕，批「政府該管的不管」！

為何台大遇陳建州就有病床？他曝急診VIP定義 病夠嚴重就有特權

藝人陳建州15日身體不適急送台大醫院，診斷是急性心肌梗塞即動手術，目前在加護病房觀察，恢復狀況良好。昨天Threads有網友發問「為什麼台大醫院遇到陳建州就有病床了？」引起討論。奇美醫院神經科系加護病房主任陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，本來就應該享有「VIP」待遇，「因為他們是Very ill Patient」。

陳建州突心肌梗塞送醫裝支架 醫揭90分鐘黃金搶救期

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日傍晚突發急性心肌梗塞，經緊急送往台大醫院搶救，順利完成心導管手術並安裝支架後，住院觀察中。振興醫院表示，在搶救急性心肌梗塞的真實戰場上，心臟醫療團隊必須在90分鐘的「Door-to-WIRE導絲通過病灶」黃金時限內，將導絲穿過病灶打通血流、拆除引信，更能大幅降低日後心臟衰竭的隱憂。

防心肌梗塞找上身！營養師推5大降膽固醇食材 蘋果、綠茶入列

職籃PLG執行長「黑人」陳建州前天（15日）因身體不適就醫，檢查後發現是心肌梗塞趕緊開刀急救，心肌梗塞年輕化再度引起關注。營養師許育禎在臉書表示，血液中壞的膽固醇（LDL）過高並且被氧化後，很容易堆積在血管壁上面，長年累月下來，會造成血管壁的狹窄、堵塞，容易導致動脈粥狀硬化等心腦血管病變，因此平時可多攝取一些降膽固醇的食物，來維護心血管健康。

新光三越入主台北車站商場 吳昕陽：未來樞紐經濟持續擴大布局

今年是百貨零售業充滿話題，南霸天漢神進軍台中，今年四月漢神洲際購物廣場開業，新光三越7月25日正式入主台北車站商場，大巨蛋遠東Garden City商場棟最後一塊拼圖在9月16日全區開幕，新光三越台南中山店營業30年後將在10月底歇業。新光三越副董吳昕陽表示，7月承接北車商場，對我們來說是樞紐經濟的第一步，未來在這塊領域會逐漸擴大，對營運是重要的一環。

急性心肌梗塞和死神搶命... 北市聯醫AI助攻 打造24小時心血管救治網

藝人陳建州日前因急性心肌梗塞緊急送台大醫院開刀，搶回一命。台北市立聯合醫院今指出，急性心肌梗塞、致命性心律不整等心血管急症分秒必爭，從院前評估、急診處置到心導管及重症照護，每一環節都需緊密銜接，聯醫整合跨院區資源、AI助攻，打造24小時心血管救治網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。