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「還想繼續爬山」65歲男健檢揪0.9公分肺結節 奇美醫AI精準切除助保肺

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑表示，院方導入AI 3D影像重組技術，協助醫師掌握肺部血管、支氣管走向，精準規畫肺段切除範圍。記者萬于甄／攝影
奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑表示，院方導入AI 3D影像重組技術，協助醫師掌握肺部血管、支氣管走向，精準規畫肺段切除範圍。記者萬于甄／攝影

台南一名65歲陳姓男子平時熱愛爬山健行，日前在例行健康檢查時，透過低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢，意外發現右肺上葉深處有一顆0.9公分毛玻璃狀肺結節，懷疑是極早期肺腺癌，轉介至奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑門診後，以AI輔助術前規畫，徹底切除病灶，陳男目前恢復情況良好。

蘇英傑表示，肺部血管與氣管分支十分複雜，每個人的結構也不完全相同，過去檢查發現肺部結節後，若要進一步規畫肺段切除，部分病人仍需接受顯影電腦斷層，確認血管及支氣管走向，對腎功能較差、年長或有顯影劑過敏風險者而言，增加檢查負擔。

他提到，為降低傳統術前檢查負擔，院方率先引進日本「新一代AI輔助3D影像重組與肺段手術模擬軟體」，該系統在日本頂尖大學醫院普及率高達97.5%，並已取得台灣醫療器材許可證，可透過既有LDCT影像進行3D重組，讓醫師清楚掌握個別肺部構造，作為手術評估參考。

蘇英傑分享，65歲陳男在發現右肺上葉深處有一顆0.9公分毛玻璃狀肺結節後，經評估疑為極早期肺腺癌，且有輕度腎功能退化，陳男原本擔憂術前得接受顯影電腦斷層，害怕若切除大片肺葉，未來恐無法維持登山習慣。

蘇英傑也說，醫療團隊最後直接利用陳男健檢時既有的非顯影低劑量肺部電腦斷層影像，搭配AI輔助3D影像重組及肺段手術模擬軟體進行術前規畫，順利接受超微創肺段切除手術，術後恢復良好，保留逾8成健康肺功能，目前已重新走上熟悉的登山步道。

他進一步說明，肺段切除就像「精準修枝」，並非切除整片肺葉，而是沿著血管、支氣管分支，針對腫瘤所在肺段進行切除，同時透過AI影像技術作為術前規畫工具，協助醫師朝精準切除、保留肺功能方向治療，在確保腫瘤安全切除前提下，為患者盡可能保留健康肺組織。

肺結節 結節 健檢

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