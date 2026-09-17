中秋將至 雞豬肉、玉米等烤肉食材價漲多跌少

中秋佳節，又到了團圓烤肉的好日子！文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等需求將增加。根據農業部統計，中秋節前2周各項農產品受8月豪雨、育成率不佳、疾病等因素導致漲多跌少，烤肉必備的豬肉、雞肉、秋刀魚、白蝦、文蛤、玉米、香菇等均漲價。農業部表示，將參考往年供應量及近日量價供需情形，加強調配市場供給。

根據農業部節前5天的預估統計，台北市場蔬菜由平日1200公噸提高至節前1630公噸，增加約36％；水果由平日502公噸提高至650公噸，增加約29％。

毛豬節前1周由平日每周11萬頭增至12.2萬頭，增加約11％；白肉雞產地價每公斤58.0元，較上年同期上漲3.3元，節前1周白肉雞每周供應量由平日600萬隻增至610萬隻，鴨蛋則持平。

水產部分，水產平均批發價每公斤114.8元，上漲4.7元；消費地魚市場每日交易量預計由平日290公噸提升至320公噸。

農業部分析，近期蔬菜受8月下旬豪雨影響，平均批發價每公斤53.3元，較上年同期上漲26.8%，近日因天氣回穩，漲幅逐漸收斂；應節水果正值產期供應充裕，平均批發價每公斤61.6元，較上年同期下跌3.2%；毛豬則因天候炎熱及育成率不佳，拍賣價每公斤104.9元，較上年同期上漲5.8元；秋刀魚去年豐收價低，今年上漲17.7元、透抽則下跌22.2元。

農業部進一步表示，北部葉菜產區及高冷地甘藍影響輕微，整體蔬菜仍可維持正常供應；毛豬因近期高溫多溼，加以節前需求增加推升價格，將持續關注供銷情勢，並協調大宗供銷系統於節前1周增加供應，以滿足國人過節消費需求。