5成淋巴癌發病快速 醫界爭取新藥給付

「瀰漫性大B細胞淋巴瘤發病快速，呼籲政府增加新藥給付！」中華民國血液及骨髓移植學會等醫學會17日召開記者會，呼籲淋巴癌能增加新藥治療給付，可以將治癒率從7成提升到8成，同時降低病友財務負擔。

每年多治癒150人

中華民國血液及骨髓移植學會理事滕傑林表示，淋巴癌中有5成患者是「瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）」，相對其他淋巴癌，DLBCL具有疾病進展快速的特性，目前臨床治療採用傳統R-CHOP治療可治癒7成患者，若能搭配新型CD79b抗體藥物複合體治療，治癒比例可望提升至8成，以台灣每年1千到1500人來算，每年可有1百到150位患者獲得治癒。

「國際對於淋巴癌的治療選項不斷增加！」中華民國血液病學會秘書長黃泰中指出，日本對於創新治療有較完整給付、新加坡與歐美國家也有不同條件，因此希望台灣能加速開放。他強調，治療選項增加不只是「多一種藥」，更重要的是當醫生依據病情評估出適合的治療策略時，病友是否有能力實際取得藥物。

新藥需百萬開銷

45歲的病友小梅（化名）指出，她到右側頸部腫瘤長大到10公分、轉動脖子困難下才鼓起勇氣就醫，經檢查確診為DLBCL第三期，當時非常難過。後來選擇用傳統R-CHOP治療，並搭配新型CD79b抗體藥物（自費），後來經過6次化療後康復，但她也說，面對百萬醫療開銷，不是所有人都能跟她一樣負擔得起。

台灣癌症基金會總監馬吟津表示，面對國際DLBCL治療持續進展，以及鄰近亞洲國家逐步推進相關治療給付，台灣也應加速治療選項與健保給付接軌國際。

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