婚假14天10月將上路 3個月內未休完均適用

10月婚假將從8天增加到14天！勞動部17日預告《勞工請假規則》修正，若在新制上路前已經登記結婚，在登記之日前10天起3個月內（或經雇主同意延長到1年內），原本婚假8天尚未請休完畢的新人，婚假日數適用新法規定。

不能把國定假日算入

勞動部17日預告修正《勞工請假規則》第2與12條，將婚假從8天延長到14天，預定在10月1日上路。新制上路後，登記結婚新人可向雇主申請14天婚假，新舊規定銜接的過渡期，若在新制上路前已經登記結婚，在登記之日前10天起3個月內（或經雇主同意延長到1年內），原本婚假8天尚未請休完畢的新人，婚假日數適用新法規定。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，婚假期間雇主應照給工資，為減輕企業因增加婚假天數的薪資負擔，本次修正所增加的第9到14天的婚假工資，雇主給付勞工後，可向勞動部申請工資補助。另外，婚假是工作日，不包括國定假日，例如9月27日新人登記．從連假開始度蜜月，但計算工作日就有14天休假。

婚假別請太快

有媒體詢問，若是更早結婚者（例如5、6月）是否無法適用？黃琦雅回應說，婚假在《勞基法》中是「事由假」，請求權有明確的時間區間，若是在登記前10天的3個月內，落在請求權內就會延長，還有與雇主有協商到1年內都能請婚假者就有。她說，就是看新規上路前，8天婚假有沒有請完，還有在請求權的期間。

被問到其他「台灣人口對策新戰略」的政策何時上路，黃琦雅表示，其它會牽涉到修法（《性工法》與《就保法》）的部分（產假、陪產假等）目前立法院已經送出委員會。

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