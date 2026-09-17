全台結婚數持續下滑…十年差距4.3萬對 男女初婚均延後1.4歲

面對我國結婚人數持續下滑，勞動部今宣布延長婚假，盼提高民眾結婚意願。根據內政部近年統計，114年全台結婚僅10萬4376對，相較105年14萬7861對，十年間少4萬3485對，減幅約29.4%；粗結婚率也從6.29‰降至4.47‰。同時，男女初婚年齡持續延後，男性平均33.4歲、女性31.4歲，均比十年前增加。

從近十年數據來看，結婚對數大致呈下降趨勢。105年仍有14萬7861對、106年降至13萬8034對、107年13萬5403對、108年13萬4542對；109年降至12萬1702對，110年再降至11萬4606對。

111年結婚對數回升至12萬4997對，112年也有12萬5192對，但隨後再度下滑，113年降至12萬3061對，114年更只剩10萬4376對。若與105年相比，十年間結婚對數減少近三成。

且不只結婚的人變少，結婚時間也愈來愈晚。根據內政部統計資料，105年男性初婚平均年齡32.0歲、女性30.0歲；到了114年，男性增至33.4歲、女性31.4歲，男女均延後1.4歲。

其中，男性初婚平均年齡近年從111年的32.6歲，逐步增至112年32.9歲、113年33.1歲，114年達33.4歲；女性則從111年的30.7歲，112年來到31.0歲，113年31.1歲，114年再增至31.4歲。

相較結婚對數十年間減少約29.4%，離婚對數變化相對有限。105年全台有5萬3837對離婚，114年為5萬2101對，十年間減少1736對、約3.2%；粗離婚率則從2.29‰降至2.23‰。