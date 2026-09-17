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國光客運撞新加坡女 未落實路口停讓、指差確認最高罰9萬

中央社／ 台北17日電

台中市昨發生1名新加坡籍女子過馬路時遭國光客運撞上。公路局今天說，派員至國光客運查核，針對駕駛未落實路口停讓與指差確認動作，公司未善盡管理責任，將處9000元至9萬元罰鍰。

1名新加坡籍女子昨天在台中西區一處路口，走在行人穿越道時遭國光客運大客車撞上，女子一度無呼吸心跳，經送醫恢復生命徵象，而交通部公路局台北區監理所後續啟動對國光客運的查核，並派員到公司實地檢查。

交通部公路局透過文字說明，經台北區監理所派員至國光客運公司查核結果，針對駕駛未落實執行路口停讓與指差確認動作，顯見公司對所屬駕駛員未善盡管理責任。

公路局指出，已違反汽車運輸業管理規則第19條第1項規定，將依公路法第77條第1項規定處新台幣9000元至9萬元罰鍰。

國光客運 國光 新加坡

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