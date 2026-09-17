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每天近5人跌倒喪命 醫揭行動力4大警訊：走路不穩恐是骨折前兆

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
老年人最怕跌倒，醫師提醒，若長輩最近經常踉蹌、起身困難或走路不穩，家人應提高警覺，及早就醫評估。聯合報系資料照
老年人最怕跌倒，醫師提醒，若長輩最近經常踉蹌、起身困難或走路不穩，家人應提高警覺，及早就醫評估。聯合報系資料照

64歲王女士退休後維持規律散步習慣，自認身體健康。某天搭乘捷運時，眼看車門即將關閉，下意識加快腳步，沒想到跨步瞬間反應不及，失去平衡向前跌倒，造成髖部骨折，最後必須接受手術治療。

走路突然踉蹌、轉身時站不穩，甚至趕搭捷運時一個不小心跌倒，都可能讓熟齡族付出骨折、失能的代價。衛福部114年死因統計顯示，台灣全年有1632人因跌倒死亡，平均每天約4.5人。中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生提醒，跌倒不只是運氣不好，更可能是身體行動力衰退的警訊，預防跌倒不能只顧骨骼與肌肉，神經健康同樣不可忽視。

韓德生表示，這類意外在臨床上並不少見。根據國外研究，超過9成老年人髖部骨折與跌倒有關，曾經跌倒者，未來發生重大骨質疏鬆性骨折的風險也會增加約47%。另外，約44%的老年髖部骨折患者合併肌少症，一旦骨折後長期臥床，肌力可能進一步流失，形成跌倒、骨折、再跌倒的惡性循環。

為提醒民眾及早關注身體變化，骨鬆學會提出行動力4大指標，包括關節靈活、骨骼強壯、肌肉有力及神經健康。韓德生說，關節退化可能造成僵硬、活動受限，影響步態穩定。骨質隨年齡流失，則會增加跌倒後骨折的風險。肌肉負責起身、跨步及調整重心，若肌力不足，身體便難以維持平衡。

神經健康則是另一項容易被忽略的問題，韓德生說，當人踩到不平整地面或重心突然偏移時，感覺神經必須迅速傳遞訊息，再由大腦、脊髓及運動神經協調肌肉反應，才能及時跨步或穩住身體。隨著年齡增長，神經傳導及動作反應可能變慢，增加跌倒風險。

韓德生說，維持行動力需要多種營養素共同支持，包括有助骨骼健康的鈣與鎂、維持肌肉所需的優質蛋白質，以及維持神經正常功能的維生素B群。民眾應重視均衡飲食，若有營養攝取不足問題，可經專業評估後適當補充，並搭配規律運動，不能單靠保健食品預防跌倒。

除了身體機能，居家環境也是防跌關鍵。韓德生提醒，若長輩最近經常踉蹌、起身困難或走路不穩，家人應提高警覺，及早就醫評估。預防跌倒不是等到骨折才開始，而是從每一次站立、跨步與轉身，守住長輩自主行動的能力。

熟齡防跌關鍵

1，規律進行肌力與平衡訓練。

2，定期檢視可能引起頭暈、嗜睡的藥物。

3，改善浴室防滑、走道照明及雜物堆放問題。

4，外出時穿著合腳防滑鞋，必要時使用輔具。

骨折 骨質疏鬆症 失能

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